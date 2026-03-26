Rund 26.000 Wiener Betriebe von Cybercrime betroffen

Eine aktuelle KPMG-Studie zeigt, dass jedes sechste Unternehmen, also rund 26.000 Betriebe, in Wien Opfer einer Cyberattacke wurden.



„Daten sind das Rückgrat jedes Unternehmens. Ein Backup kann Unternehmen vor dem Untergang bewahren“, sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Wien, anlässlich des Welt Backup Tag am 31. März, der heuer zum fünfzehnten Mal stattfindet.

Wir sehen zunehmend, dass Unternehmen, die gut vorbereitet sind, im Ernstfall rasch weiterarbeiten können. Das wirkt sich stark auf die Schadensminderung aus.

Cyberangriffe sind nur eine von mehreren Ursachen für Datenverlust. Auch

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technische Defekte, Softwarefehler oder menschliche Irrtümer können zu Ausfällen führen. Zusätzlich spielen gestohlene oder verlorene Geräte, beschädigte Hardware oder Malware-Befall eine Rolle.

Ein funktionierendes Backup ermöglicht es Unternehmen, den Betrieb schnell wieder aufzunehmen und Schäden zu reduzieren. Ausfälle verursachen oft hohe Folgekosten, etwa durch Produktionsstillstand, Datenrekonstruktion oder Reputationsverluste. Unternehmen mit klaren Backup-Strukturen sind im Ernstfall deutlich resilienter.

3-2-1-Grundsatz als zentrale Empfehlung

3-2-1 Grundsatz: Drei Kopien wichtiger Daten auf zwei unterschiedlichen Speichermedien, eine davon extern aufbewahrt.



Drei Kopien wichtiger Daten auf zwei unterschiedlichen Speichermedien, eine davon extern aufbewahrt. Regelmäßige Sicherungen: Es sollte tägliche oder zumindest wöchentliche Sicherungen geben, um den Datenverlust zu minimieren.



Es sollte tägliche oder zumindest wöchentliche Sicherungen geben, um den Datenverlust zu minimieren. Wiederherstellung testen: Es muss regelmäßig überprüft werden, ob Daten durch Backups tatsächlich wiederhergestellt werden können.



Es muss regelmäßig überprüft werden, ob Daten durch Backups tatsächlich wiederhergestellt werden können. Klare Zuständigkeiten: Verantwortlichkeiten für Backup-Überwachung, Dokumentation und regelmäßige Prüfungen müssen festgelegt sein.



Verantwortlichkeiten für Backup-Überwachung, Dokumentation und regelmäßige Prüfungen müssen festgelegt sein. „Wer Backups automatisiert, investiert in Stabilität, Sicherheit und Kundenvertrauen.“ Datensicherung ist damit nicht nur ein technisches Thema, sondern ein zentraler Bestandteil wirtschaftlicher Resilienz.

Welt Backup Tag als Anlass zur Überprüfung

Der Welt Backup Tag wird bewusst am 31. März begangen, einen Tag vor dem 1. April. Die Idee geht auf den IT-Dienstleister Ismail Jadun zurück. Ursprünglich als Aktion zur Datensicherung gedacht, entwickelte sich der Tag zu einer internationalen Initiative zur Stärkung des Bewusstseins für IT-Sicherheit und Datenmanagement.

© Fernanda Nigro "Ein Backup kann Unternehmen vor dem Untergang bewahren“, sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Wien, anlässlich des Welt Backup Tag



