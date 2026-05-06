Schüler mixen die Drinks für die ESC-Woche

Die nächste Woche steht in Wien ganz im Zeichen des Eurovisions Songcontests und der zahlreichen Events rund um das Musikspektakel. Für die Feste und Partys in der kommenden Woche haben sich die Schüler der Gastgewerbefachschule der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien etwas besonderes einfallen lassen: Zwei Drinks, einer mit und einer ohne Alkohol, die die ESC-Stimmung weiter beleben sollen. Jetzt wurden sie in einer der beliebtesten Bars Wiens präsentiert.

Man sieht, dass sich unsere Schüler bei ihrer Kreation etwas gedacht haben, da steckt weit mehr dahinter, als nur die Summe der Zutaten.

„Der „Very Berry Stage Fusion“ erzählt die Entwicklung des ESC über drei prägende europäische Musikräume: Frankreich steht mit dem Chambord für die frühen Jahre des Wettbewerbs, das Vereinigte Königreich bringt mit Gin die moderne Pop-Ära ein–und Österreich mit der Holunderblüte symbolisiert die heutige Phase des ESC, in der Individualität, künstlerischer Ausdruck und neue Stimmen im Vordergrund stehen“, erklärt Thomas Peschta, Obmann der Wiener Gastronomie den ersten der beiden Drinks und zeigt sich stolz über die Entwicklung: „Man sieht, dass sich unsere Schüler bei ihrer Kreation etwas gedacht haben, da steckt weit mehr dahinter, als nur die Summe der Zutaten.“

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Viel Überlegung und Wissen dahinter

Dem pflichtet auch Heinz Kaiser, Chef der Dino´s Apothecary Bar, bei: „Man sieht dass hier sehr viel nachgedacht wurde – auch über den alkoholfreien Drink, dem es gelingt mit klassischen Elementen, wie dem Mojito Twist und moderner Lebensfreude, symbolisiert durch Sprite, einen generationenübergreifenden Drink zu schaffen. Da steckt viel Überlegung und Wissen dahinter“, so Kaiser, der auch selbst schon mir Schülern und Absolventen der Gastgewerbefachschule in seiner Bar zusammengearbeitet hat.

Die von den Schülern kreierten Drinks „Very Berry Stage Fusion“ und „ESC Kiss“ werden in der kommenden Woche in mehreren ausgewählten Bars und Lokalen Wiens im Angebot stehen.

Die Rezepte





Very Berry Stage Fusion

2 cl Chambord

3 cl Gin

2 cl Limettensaft

1,5 cl Holunderblütensirup

2 cl Cranberrysaft

Deko: vergoldete Kirsche, dehydrierte Limettenscheibe, Cranberryespuma

Glas: Tumbler

Eis: Eiswürfel





2 cl Chambord 3 cl Gin 2 cl Limettensaft 1,5 cl Holunderblütensirup 2 cl Cranberrysaft Deko: vergoldete Kirsche, dehydrierte Limettenscheibe, Cranberryespuma Glas: Tumbler Eis: Eiswürfel ESC Kiss (alkoholfrei)

2 cl Limettensaft

2 Zweige Minze

2cl Zuckersirup Blau

6cl Sprite 6 Heidelbeeren

Deko: Minzzweig & Heidelbeere

Glasware: Highball

Eis: Crushed Ice

© Florian Wieser Präsentieren die Drinks zur ESC-Woche: Heinz Kaiser, Gastgewerbe-Schüler Chester De Jongste und Laura Hoffmann sowie Gastro-Obmann Thomas Peschta (v.l.).



