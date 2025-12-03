Sense of Beauty Vienna 2025 – Ein voller Erfolg für Schönheit, Handwerk und Wohlgefühl

Die zweite Auflage der „Sense of Beauty Vienna“ setzte am 8. November 2025 neue Maßstäbe für Wiens Schönheitsbranche. Einen Tag lang verwandelte sich die prachtvolle Orangerie Schönbrunn in ein glanzvolles Zentrum für Kosmetik, Handwerk und Wohlgefühl. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Trends zu informieren, hochwertige Produkte zu testen und direkt mit Fachleuten in Kontakt zu treten. Organisiert in Kooperation zwischen der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure (FKM) und der Landesinnung der chemischen Gewerbe, vereinte die Messe erneut Fachkompetenz, Handwerk und Erlebnis auf höchstem Niveau.

Großes Interesse

Insgesamt 27 Ausstellerinnen un+d Aussteller - die Bandbreite reichte von regionaler Naturkosmetik (z. B. Deos, Seifen und Pflegeprodukte aus nachhaltiger Produktion) über spezialisierte Kosmetik für sensible oder onkologische Haut, ätherische Öle und Aromen, bis hin zu Permanent Make-Up, Tattoo-Equipment, Massage- und TCM-Fachhandel, Zubehör für Nagelpflege, Diodenlaser und Premiumprodukte für die Kopfhautpflege - präsentierten ihr Know-how. Neben Produktneuheiten und Beratungsgesprächen zählten die Fachvorträge zu den Höhepunkten der Messe. Expertinnen und Experten wie Vesna Kljajic (Scalp & Care), Michaela Liedler (Narbenzentrum Wien), Simone Muck (podoMUCK), Martina Silly-Gaube, Stefan Foster (Penetration Inc.) und Mag. Manuel Wendl (Johann Strauss Apotheke) gaben praxisnahe Einblicke in Themen wie Hautgesundheit, Narbenentstörung, Kinderfüße in der Fußpflege, Permanent Make-up und Tattoo-Cover-up. Aufgrund des großen Interesses wurde auch die Schauwerkstätte erweitert – Besucher konnten dort Visagistik, Nageldesign, Massage und Fußanalyse direkt erleben.

Einzigartiges Forum, um Trends zu erleben

„Ein großartiger Erfolg und ein starkes Zeichen für die Branche“, resümiert Wolfgang Lederhaas, Innungsmeister des Wiener Chemischen Gewerbes. „Die Sense of Beauty Vienna hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft, Qualität und Leidenschaft in den Wiener Betrieben steckt. Sie bietet Fachleuten wie Konsumentinnen und Konsumenten ein einzigartiges Forum, um Trends zu erleben, Wissen zu teilen und neue Partnerschaften zu knüpfen.“ Auch Erich Mähnert, Innungsmeister der Wiener Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure, zeigt sich begeistert: „Der große Besucherandrang und das Interesse an unseren Fachthemen bestätigen, dass die Sense of Beauty Vienna den Nerv der Zeit trifft. Sie vereint Bildung, Inspiration und Wohlgefühl – und macht sichtbar, wie lebendig und vielfältig unsere Branche ist.“

© Florian Wieser Mit inspirierenden Vorträgen, vielfältigen Ausstellern und einem stilvollen Ambiente war die Sense of Beauty Vienna 2025 erneut ein glanzvoller Treffpunkt für Fachleute und Beauty-Liebhaber – und ein überzeugender Beweis für die kreative Stärke und Innovationskraft der Wiener Schönheitsbranche.



