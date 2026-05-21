Tausende Wiener nutzen ersten Bike Check Day in Wien

Der weltweit erste Bike Check Day hat in Wien alle Erwartungen übertroffen. Tausende Wienerinnen und Wiener kamen am 20. Mai, um ihr Fahrrad kostenlos überprüfen zu lassen. Die Premiere der Wiener Fahrradmechatroniker wurde damit zu einem starken Zeichen für mehr Sicherheit in der Fahrradsaison.

„Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wurde und Wien damit sicher in die Fahrradsaison rollt“, sagt Martin Klima-Sonvilla, Fahrradbeauftragter der Landesinnung Wien der Mechatronik. Sein Dank gilt besonders den Wiener Fahrradwerkstätten, die den Aktionstag mit großem Einsatz unterstützt haben.

Beim ersten Bike Check Day wurde in Wien den ganzen Tag lang geschraubt, gepumpt und kontrolliert. Im Mittelpunkt standen Luftdruck, Bremsentest, Kettencheck und die frühzeitige Erkennung möglicher Sicherheitsmängel.

Die Fahrradmechatronik-Betriebe Wiens verfügen über das nötige Know-how, um sämtliche Typen – vom Stadtrad über das Rennrad bis hin zum E-Bike – fachgerecht zu warten: Ein simpler Check hilft, mögliche Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Über 100 Wiener Fahrradwerkstätten machten mit

An der Aktion beteiligten sich über 100 Wiener Fahrradwerkstätten, rund zwei Drittel aller Fachbetriebe der Stadt. Tausende Fahrräder wurden im Laufe des Tages überprüft, vom Alltagsrad bis zum sportlichen E-Bike.

Ziel des Bike Check Day war es, Sicherheitsmängel frühzeitig zu erkennen und Fahrräder fit für die Saison zu machen. Der Aktionstag zeigte, wie groß das Interesse an professioneller Wartung und sicherem Radfahren in Wien ist.

Besonders deutlich wurde die Nachfrage beim Bike-Check-Point am Praterstern. Dort kamen laufend Radfahrerinnen und Radfahrer vorbei, es gab kurze Wartezeiten, viele Beratungsgespräche und fachlichen Austausch rund um die richtige Wartung von Fahrrädern.

Professionelle Wartung wird für Radfahrer immer wichtiger

„Die Fahrradmechatronik-Betriebe Wiens verfügen über das nötige Know-how, um sämtliche Typen, vom Stadtrad über das Rennrad bis hin zum E-Bike, fachgerecht zu warten. Ein simpler Check hilft, mögliche Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen“, betont Martin Klima-Sonvilla.

Die Initiative habe gezeigt, wie wichtig professionelle Wartung im Alltag der Radfahrerinnen und Radfahrer geworden ist. Ein kurzer Fahrrad-Check kann helfen, Sicherheitsrisiken rechtzeitig zu erkennen und das Rad fit für die neue Saison zu machen.

Steckbrief Über die Landesinnung Wien der Mechatronik



Alle Infos zur Landesinnung Wien der Mechatronik Die Landesinnung Wien der Mechatronik vertritt die Interessen der rund 1.700 Wiener Mechatronik-Betriebe mit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zentrale Schwerpunkte liegen in der Aus- und Weiterbildung, der Qualitätssicherung sowie der Förderung von Innovation und Fachkräftenachwuchs. Als Teil der Wirtschaftskammer Wien unterstützt die Landesinnung ihre Mitglieder bei wirtschaftlichen, rechtlichen und fachlichen Anliegen und engagiert sich aktiv für die Zukunft der technischen Berufe in Wien.

Bike Check Day soll im kommenden Jahr wieder stattfinden

Nach der erfolgreichen Premiere ist bereits eine Fortsetzung geplant. „Dass der Bike Check Day in dieser Form so eingeschlagen hat, freut uns enorm. Der Erfolg ist so groß, dass wir bereits jetzt eine Neuauflage im kommenden Jahr planen“, sagt Peter Merten, Innungsmeister der Wiener Mechatroniker.

Merten bedankt sich bei allen teilnehmenden Werkstätten. Sie hätten mit Fachwissen, Geduld und Einsatz dazu beigetragen, dass Wien sicher und mit rundlaufenden Rädern in die neue Fahrradsaison starten kann.