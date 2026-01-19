Vienna Drive 2026: Wiener Mobilitätsmesse war ein voller Erfolg

Am Sonntagabend schloss die Vienna Drive, zeitgleich mit der Ferien-Messe, ihre Tore. Die Bilanz nach vier Tagen ist wirklich beeindruckend: ein dichtes Programm mit 50 Ausstellern, 70 Fahrzeugmarken, 200 Auto- und 60 Zweirad-Modellen, interaktive Stationen wie etwa ein Technik-Parcours – und nicht zuletzt die große mediale Resonanz schon im Vorfeld der Messe haben knapp 86.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Das entspricht einen satten Plus von über 20 Prozent gegenüber der erfolgreichen Premiere 2025. Entsprechend zufrieden dürfen Initiatorin Stephanie Ernst und ihr Team des Wiener Fahrzeughandels und die Eventprofis der Austrian Exhibition Experts Bilanz ziehen. „Wir waren sehr optimistisch nach der gelungenen Premiere und dem deutlich gestiegenen Interesse im Vorfeld der Messe“, resümiert Obfrau Stephanie Ernst: „Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen aber bei weitem übertroffen. Vielen Dank an die Aussteller, Partner und natürlich an das Publikum für dieses tolle Ergebnis.“

Ein sehr schönes Signal und wichtig für den Erfolg war zweifellos, dass nahezu alle Pioniere von 2025 wieder dabei waren. Jene also, die das Vertrauen, den Mut und auch die Eigeninitiative mitgebracht und zum Erfolg der ersten Vienna Drive beigetragen haben, waren auch diesmal aktiv dabei und halfen mit, die Messe aufs nächste Level zu bringen. Das schlug sich nicht nur in der Ausgestaltung der Messe mit deutlich erweitertem und qualitativ verbesserten Angebot nieder, sondern auch in den Events.

Wichtige Events zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch

So gab es diesmal bereits am Vorabend der Messeeröffnung einen exklusiven Branchenabend mit dem Partnerunternehmen Dekra. Am Abend des 14. Jänner begrüßten Obfrau Stephanie Ernst und Dekra-Geschäftsführer Helmut Geil knapp 100 geladene Gäste im 35. Stock der Twin Towers zum Netzwerken mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Der konnte brandaktuell von der Regierungsklausur berichtet und lieferte ein starkes Bekenntnis zur Mobilitätsbranche als zentrale Säule für einen starken Wirtschafts- und Industriestandort. Er unterstrich auch die Wichtigkeit der Antriebsoffenheit. „Die Regierung kann einen Rahmen schaffen, sie hat aber nicht die Aufgabe, den Menschen vorzuschreiben, welchen Antrieb sie wählen“, so Hattmannsdorfer.

Am Donnerstagabend lud Obfrau Stephanie Ernst, gemeinsam mit Geschäftsführer Leonhard Palden, dann in eher legerer Atmosphäre zum Netzwerktreffen in der Halle B. Die Ausstellungsfläche des Erzbergrodeos bot den Rahmen, Foodtrucks sorgten für das leibliche Wohl, und die fast 300 Gäste genossen den Abend sichtlich, stand dieser doch ganz im Zeichen des direkten Austauschs und der Vernetzung innerhalb der Branche.

Der Einladung zu Branchenabend und Netzwerktreffen gefolgt waren unter anderem: Nico Marchetti (Abg. zum NR), Burkhard Ernst (Bundesgremialobmann-Stv. Fahrzeughandel), Stefan Hutschinski (Einzelhandelssprecher Bundesgremium Fahrzeughandel), Günther Kerle (Vorsitzender Arbeitskreis der Automobilimporteure), Christian Pesau (Geschäftsführer Arbeitskreis der Automobilimporteure), Marko Fischer (Vizepräsident WK Wien), Margarete Gumprecht (Spartenobfrau Handel der WK Wien), Emin Yilmaz (Innungsmeister Fahrzeugtechnik der WK Wien), Verena Wiesinger (Wiener Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft), Peter Merten (Innungsmeister Mechatronik der WK Wien), Gregor Strassl (CEO Denzel Gruppe), Wilfried Weitgasser, Wolfgang Wurm und Gudrun Zeilinger (Porsche Austria), Christian Heider (Geschäftsführer Mazda Austria), Markus Wildeis (Managing Director Stellantis Austria), Cédric Borremans (Geschäftsführer Toyota Austria), Clemens Vohryzka (Geschäftsführer Opel & Beyschlag), Martin Heger (Geschäftsführung Merbag), Bernhard Wiesinger (ÖAMTC), Matthias Gerbavsits und Reinhard Seehofer (Generali), Karl Katoch (CEO Erzbergrodeo), sowie Clara Wiltschke und Silvia Vogel (Austrian Exhibition Experts).

Neben Dekra konnten für die Vienna Drive noch zwei weitere Sponsoringpartner gewonnen werden. „Vielen Dank an Matthias Gerbavsits von der Generali, die als Partner der ersten Stunde auch heuer wieder dabei war und auf einem Stand ihre Mobility App präsentierte, und auch an Karl Taubek von TotalEnergies für die wertschätzende Zusammenarbeit bei dieser Vienna Drive.“

Erlebniswelten und Gewinnspiele

Eine spannende Bereicherung war zweifellos der Technik-Parcours, bei dem die Besucher moderne Assistenzsysteme und Fahrzeugtechnologien selbst ausprobieren und dadurch besser kennenlernen konnten. DEKRA präsentierte dabei seinen Batteriekapazitäts-Check für E-Fahrzeuge, der ÖAMTC zeigte den Ablauf einer Batteriereparatur und informierte über Ausbildungen für die E-Mobilität, auf dem ARBÖ-Fahrsimulator konnte man die eigene Reaktionsschnelligkeit testen, Bosch führte die Kalibrierung von Assistenzsystemen vor, Birner zeigte ein innovatives Ladekabelmanagementsystem und Saint Gobain veranschaulichte die Komplexität von Reparaturen moderner Windschutzscheiben. Wer alle Stationen durchlief und sich jeweils den Stempel holte, konnte schöne Sofortpreise gewinnen und nimmt an der Verlosung dreier Hauptpreise teil.

Besonders spannend wird es nun auch für jene Messebesucher, die gleich direkt auf der Vienna Drive ein Fahrzeug erstanden haben. Eine Besonderheit, weil der Event als echte Verkaufsmesse ausgelegt und noch mit einem tollen Anreiz garniert war: Das Gremium Fahrzeughandel der Wiener Wirtschaftskammer verlost Anfang Februar unter notarieller Aufsicht dreimal 5.000 Euro Traumauto-Zuschuss unter allen Käufern.

Weitere Informationen zur Vienna Drive, sowie den Link zu allen Ausstellern und Marken stehen unter www.vienna-drive.com zur Verfügung. Anbei finden Sie eine Vorauswahl an Bildern, die gesamte Galerie der Messe selbst und von den Events gibt es unter diesem Link