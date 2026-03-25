Vorlesetag in Wien: 10.000 Lesungen und starke Nachfrage nach Büchern



Lesen eröffnet Welten, fördert Sprache, Fantasie und kritisches Denken“, sagt Kristina Macherhammer-Hochwarter, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der WK Wien, anlässlich des österreichischen Vorlesetages morgen am 26. März.

Fast 10.000 Lesungen werden österreichweit am Vorlesetag stattfinden. Aus ihren Büchern lesen etwa Daniel Landau, Kornelius Taxenbach, Michael Schottenberg oder Regina Reiter, unter anderem auch in Wiener Buchhandlungen.

Wiener Buchhandlungen bieten morgen am Weltvorlesetag ein buntes Programm. Es lohnt sich vorbeizuschauen, einer Lesung zu lauschen und neue Bücher zu entdecken.

Der perfekte Zeitpunkt, um auch das passende Buch für das Osternest zu finden.

Jeder Vierte in Wien schenkt heuer zu Ostern ein Buch, wie aus einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftskammer Wien hervorgeht.

400 Buchhandlungen machen Wien zur Bücher-Weltstadt

News Lesen im Wandel – Buchmarkt zwischen Haptik und Digitalisierung Weiterlesen

Wien zählt international zu den Städten mit besonders hoher Dichte an Buchhandlungen, 400 sind es in der Bundeshauptstadt, die teils spezialisiert sind auf Fremdsprachen, Comics und Graphic Novels, Mord und Krimi oder LGBTIQ. Manche Inhaber erweitern ihre Buchhandlung auch um ein Café oder einen Gewürzladen.

Im Schnitt lässt jeder Leser pro Jahr rund 117 Euro für gedruckte Bücher in der Buchhandlung, 75 Euro für E-Books und 17 Euro für Hörbücher.

„Buchhandlungen sind ein unverzichtbarer Partner der Lesekultur. Sie sind weit mehr als Verkaufsorte und spielen in den Grätzeln der Stadt auch als kulturelle Treffpunkte eine wichtige Rolle“, erklärt Macherhammer-Hochwarter.

Lesen im Alltag: Frauen und Mädchen klar vorne

Frauen lesen im Schnitt etwa 30 Minuten pro Tag und damit sechs Minuten länger als Männer. Mädchen verbringen etwa 19 Minuten pro Tag lesend.

Vielleser findet man eher bei Frauen und Mädchen. 70 Prozent der Vielleserinnen lesen mehr als zwei Stunden pro Tag, 30 Prozent der Vielleser sind Männer.

„Lesen ist eine Schlüsselkompetenz. Und das Vorlesen ist oft der erste und entscheidende Impuls dafür“, sagt Macherhammer-Hochwarter abschließend.

© Richard Schuster Buchhandlungen sind ein unverzichtbarer Partner der Lesekultur. Sie sind weit mehr als Verkaufsorte, sondern spielen in den Grätzeln der Stadt auch als kulturelle Treffpunkte oder Orte der Begegnung eine wichtige Rolle. Dazu kommt, dass die Buchhandlungen mit persönlicher Beratung einen wesentlichen Beitrag zur Leseförderung leisten“, erklärt Macherhammer-Hochwarter.















