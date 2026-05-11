Wärmepumpen und Klimaanlagen: Warum jetzt die Wartung wichtig ist

Mit den wärmeren Tagen verändert sich in vielen Wiener Haushalten der Fokus: Die Heizperiode geht zu Ende, Klimaanlagen und Lüftungssysteme rücken wieder stärker in den Mittelpunkt. Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt, um Wärmepumpen und Klimaanlagen fachgerecht warten zu lassen, bevor es in beiden Bereichen zu saisonalen Spitzenbelastungen kommt.

Ob Heizung im Winter oder Klimaanlage im Sommer – technische Anlagen sollten ausschließlich von geprüften Fachbetrieben gewartet werden.

Gleichzeitig warnen die Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vor unseriösen Anbietern. Diese werben immer wieder mit auffallend günstigen Angeboten, bieten aber nicht die erforderliche fachliche Qualität. Entscheidend sind transparente Kosten, nachvollziehbare Leistungen und geprüfte Fachbetriebe.

Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, sagt dazu: „Ob Heizung im Winter oder Klimaanlage im Sommer – technische Anlagen sollten ausschließlich von geprüften Fachbetrieben gewartet werden. Professionelle Installateur-Betriebe verfügen über laufend geschulte Mitarbeiter und führen die notwendigen Ersatzteile direkt im Fahrzeug mit.“

Über Wiens Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vertritt die Interessen von Unternehmen der Installations- und Gebäudetechnik. Sie setzt sich für bessere rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen ihrer Mitglieder ein, bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote und aktuelle Informationen und umfasst rund 1.500 Unternehmen in Wien. Fachkräfte können Verbraucher etwa im Installateur-Finder des Firmen A-Z der WKO nachschlagen. Weitere Infos



Wärmepumpen nach der Heizsaison überprüfen lassen

Nach der Heizsaison empfiehlt sich eine fachgerechte Überprüfung und Wartung der Wärmepumpe. Damit Wärmepumpen dauerhaft effizient arbeiten, sollte das Service in der warmen Jahreszeit durchgeführt werden.

Auch Raumklimageräte und Lüftungssysteme sollten im Frühling servicieren werden. Dabei werden Filter gereinigt oder getauscht, Kältemittelstände überprüft und die hygienische Funktion sichergestellt. Eine fachgerechte Wartung beugt teuren Reparaturen vor und erhöht die Betriebssicherheit der Anlagen.

Vorsicht bei günstigen Online-Angeboten und Saisonaktionen

Wie auch in der Heizsaison gilt: Wer unangenehme Überraschungen vermeiden will, sollte auf klare Preisstrukturen und nachvollziehbare Leistungen achten. Besonders bei kurzfristigen Online-Angeboten oder vermeintlichen „Saisonaktionen“ ist Vorsicht geboten.

Breitschopf rät, vor der Beauftragung zu prüfen, ob ein Betrieb über eine gültige Gewerbeberechtigung verfügt und klare Preisstrukturen kommuniziert. Ebenso hilfreich sind Empfehlungen von Hausverwaltungen, Versicherungen oder dem persönlichen Umfeld sowie das Einholen von mehreren Angeboten.

Hinweis Liste unseriöser Firmen

Woran man seriöse Installationsbetriebe erkennt

Seriöse Installationsbetriebe arbeiten mit geschultem Fachpersonal, dokumentieren ihre Leistungen nachvollziehbar und informieren transparent über notwendige Maßnahmen. Kritisch zu sehen sind hingegen Forderungen nach sofortiger Barzahlung oder der Austausch nicht defekter Komponenten ohne klare technische Begründung.

© Studiowey „Kunden sollten sich niemals zu schnellen Entscheidungen oder Zahlungen drängen lassen. Eine seriöse Wartung braucht keine Drucksituation,“ warnt Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker



