Wärmepumpen und Klimaanlagen: Warum jetzt die Wartung wichtig ist
Mit dem Frühling beginnt die ideale Zeit für das Service von Wärmepumpen, Klimaanlagen und Lüftungssystemen. Fachbetriebe warnen vor unseriösen Anbietern und auffallend günstigen Saisonaktionen.
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Mit den wärmeren Tagen verändert sich in vielen Wiener Haushalten der Fokus: Die Heizperiode geht zu Ende, Klimaanlagen und Lüftungssysteme rücken wieder stärker in den Mittelpunkt. Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt, um Wärmepumpen und Klimaanlagen fachgerecht warten zu lassen, bevor es in beiden Bereichen zu saisonalen Spitzenbelastungen kommt.
Gleichzeitig warnen die Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker vor unseriösen Anbietern. Diese werben immer wieder mit auffallend günstigen Angeboten, bieten aber nicht die erforderliche fachliche Qualität. Entscheidend sind transparente Kosten, nachvollziehbare Leistungen und geprüfte Fachbetriebe.
Robert Breitschopf, Innungsmeister der Wiener Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, sagt dazu: „Ob Heizung im Winter oder Klimaanlage im Sommer – technische Anlagen sollten ausschließlich von geprüften Fachbetrieben gewartet werden. Professionelle Installateur-Betriebe verfügen über laufend geschulte Mitarbeiter und führen die notwendigen Ersatzteile direkt im Fahrzeug mit.“
Wärmepumpen nach der Heizsaison überprüfen lassen
Nach der Heizsaison empfiehlt sich eine fachgerechte Überprüfung und Wartung der Wärmepumpe. Damit Wärmepumpen dauerhaft effizient arbeiten, sollte das Service in der warmen Jahreszeit durchgeführt werden.
Auch Raumklimageräte und Lüftungssysteme sollten im Frühling servicieren werden. Dabei werden Filter gereinigt oder getauscht, Kältemittelstände überprüft und die hygienische Funktion sichergestellt. Eine fachgerechte Wartung beugt teuren Reparaturen vor und erhöht die Betriebssicherheit der Anlagen.
Vorsicht bei günstigen Online-Angeboten und Saisonaktionen
Wie auch in der Heizsaison gilt: Wer unangenehme Überraschungen vermeiden will, sollte auf klare Preisstrukturen und nachvollziehbare Leistungen achten. Besonders bei kurzfristigen Online-Angeboten oder vermeintlichen „Saisonaktionen“ ist Vorsicht geboten.
Breitschopf rät, vor der Beauftragung zu prüfen, ob ein Betrieb über eine gültige Gewerbeberechtigung verfügt und klare Preisstrukturen kommuniziert. Ebenso hilfreich sind Empfehlungen von Hausverwaltungen, Versicherungen oder dem persönlichen Umfeld sowie das Einholen von mehreren Angeboten.
Woran man seriöse Installationsbetriebe erkennt
Seriöse Installationsbetriebe arbeiten mit geschultem Fachpersonal, dokumentieren ihre Leistungen nachvollziehbar und informieren transparent über notwendige Maßnahmen. Kritisch zu sehen sind hingegen Forderungen nach sofortiger Barzahlung oder der Austausch nicht defekter Komponenten ohne klare technische Begründung.