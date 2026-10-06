Warm ums Herz startet erneut in Wiens Gastronomie

Ein Kaffee, ein Apfelstrudel, ein warmes Gericht und gleichzeitig etwas Gutes tun: Am 6. Oktober startet die zweite Runde der Aktion „Warm ums Herz“. Die Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien und die Caritas der Erzdiözese Wien rufen Wiener Gastronomiebetriebe und ihre Gäste dazu auf, gemeinsam Menschen zu unterstützen, die gerade in der kalten Jahreszeit dringend Hilfe benötigen.

Das Besondere an ,Warm ums Herz‘ ist, dass jeder ganz unkompliziert einen Beitrag leisten kann. Unsere Gastronominnen und Gastronomen stellen ein Aktionsprodukt zur Verfügung, die Gäste genießen, und gemeinsam helfen wir.

Mindestens 50 Cent pro verkauftem Aktionsprodukt

Die Idee ist bewusst einfach: Teilnehmende Gastronomiebetriebe wählen eine Speise oder ein Getränk als „Warm ums Herz“-Aktionsprodukt aus. Für jedes verkaufte Aktionsprodukt gehen mindestens 50 Cent an die Caritas. Mitmachen können Betriebe aus der ganzen Vielfalt der Wiener Gastronomie, vom Würstelstand und Beisl über Kaffeehaus und Bistro bis zum Restaurant oder Haubenlokal.

Thomas Peschta über die Gastronomie als Ort des Miteinanders

„Die Wiener Gastronomie steht für weit mehr als gutes Essen und Trinken. Unsere Betriebe sind Orte der Begegnung, der Nähe und des Miteinanders. Genau diese Wärme wollen wir mit ,Warm ums Herz‘ auch an jene Menschen weitergeben, die unsere Unterstützung besonders brauchen“, sagt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Nach dem erfolgreichen Pilotjahr soll die Aktion in ihrer zweiten Runde noch mehr Betriebe und vor allem auch deren Gäste erreichen.

„Das Besondere an ,Warm ums Herz‘ ist, dass jeder ganz unkompliziert einen Beitrag leisten kann. Unsere Gastronominnen und Gastronomen stellen ein Aktionsprodukt zur Verfügung, die Gäste genießen, und gemeinsam helfen wir. Wenn viele Betriebe und viele Wienerinnen und Wiener mitmachen, wird aus vielen kleinen Beiträgen eine große gemeinsame Unterstützung“, so Peschta. Die Fachgruppe und die Caritas haben sich für die aktuelle Aktionsperiode ein konkretes Ziel gesetzt: Gemeinsam sollen mindestens 10.000 Euro für obdachlose Menschen und die Angebote der Winternothilfe gesammelt werden.

Caritas unterstützt obdachlose Menschen mit Winternothilfe

Die Spenden aus „Warm ums Herz“ kommen den Angeboten der Winternothilfe der Caritas zugute. Damit werden obdachlose Menschen in Wien dort unterstützt, wo Hilfe im Winter besonders dringend gebraucht wird. Dazu zählt auch die Gruft, die 2026 ihr 40-jähriges Bestehen feiert und heuer einen besonderen Schwerpunkt der Aktion bildet.

„Mit der Aktion ,Warm ums Herz‘ wird Solidarität im Alltag ganz konkret erlebbar. Mein herzlicher Dank gilt den vielen engagierten Gastronomiebetrieben und ihren Gästen, die diese Initiative mittragen. Jeder gespendete Euro hilft dabei, obdachlose und armutsbetroffene Menschen zu unterstützen und wichtige Angebote der Caritas zu stärken, von warmen Mahlzeiten und Schlafplätzen bis hin zu Beratung und Begleitung für Menschen in Not. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt diese Kooperation, was möglich ist, wenn wir engagiert zusammenhalten“, betont Caritasdirektor Klaus Schwertner.

© Sandra Oblak / WKW Präsentieren die gemeinsame Hilfsaktion der Gastronomie und der Caritas: Fachgruppen-Obmann Thomas Peschta und Caritas-Direktor Klaus Schwertner (v.l.).



