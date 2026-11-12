Wer denkt an meine Zukunft?

Wenn Selbstständige an ihre finanzielle Absicherung im Alter denken, treibt ihnen das oft Sorgenfalten auf die Stirn. Denn wer seinen Lebensstandard in der Pension einigermaßen halten will, kommt um eine privat finanzierte Vorsorge nicht herum. Ihre Mitarbeitenden haben es da etwas leichter: Für sie ist eine steuerbegünstigte betriebliche Vorsorge möglich. Bei Selbstständigen gibt es das - mit ganz wenigen Ausnahmen - nicht. Was sie extra einzahlen, stammt aus bereits versteuertem Einkommen und ist keine Betriebsausgabe.

20 Fußballspiele im Jahr sind kein Business Case - Events an 365 Tagen sind einer.

Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits - zurzeit gerade auf Bezirkstour unterwegs in ganz Wien - will das ändern und hat die Fachleute der WK Wien beauftragt, ein Modell zu entwickeln, das Selbstständige nicht länger benachteiligt. Konkret fordert sie, dass Betriebe nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für den Unternehmer bzw. die Unternehmerin steuerlich begünstigt in die Altersvorsorge einzahlen können. Das würde zu einer besseren Altersvorsorge der Wirtschaftstreibenden führen - also zu höheren Zusatzpensionen, die in der Zukunft auch höhere Steuereinnahmen für den Staat bedeuten würden.

Ganz nebenbei hätte die Maßnahme auch einen positiven Effekt für den heimischen Kapitalmarkt. Und der kann einen Impuls dringend brauchen. Denn 2027 und 2028 werden Wertpapiere für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag nicht anerkannt. „Wir wollen ihn wieder öffnen und um Pensions- und Vorsorgeprodukte erweitern. Zugleich sollte der Steuerfreibetrag für die betriebliche Vorsorge von Mitarbeitenden von 300 Euro auf 1500 Euro im Jahr angehoben und auf Selbstständige ausgeweitet werden. Damit entsteht ein unternehmerischer Anreiz vorzusorgen”, erklärt Kriz-Zwittkovits.

Kinderbetreuung ist Standortpolitik

Ein weiteres zentrales Zukunftsthema ist für Kriz-Zwittkovits die Kinderbetreuung. In Wien ist sie in zehntausenden Fällen der Grund dafür, warum Mitarbeitende - meist sind es Frauen - nur Teilzeit arbeiten und später, als sie es wünschen würden, aus der Karenz zurückkommen. „Eine einfache Maßnahme könnte den betroffenen Eltern und ihren Arbeitgebern das Leben deutlich erleichtern”, sagt Kriz-Zwittkovits. „Das Wiener Tagesbetreuungsgesetz und die Tagesbetreuungsverordnung müssen die Betreuung durch Tageseltern auch in geeigneten Räumen eines Unternehmens erlauben - derzeit dürfen in Wien Tageseltern nur in ihrer eigenen Wohnung betreuen”, so die Präsidentin weiter.

In anderen Bundesländern ist das erlaubt. Wiener Betriebe - vor allem kleinere - hätten damit eine praktikable Alternative zu einem sehr aufwändigen, teuren Betriebskindergarten und könnten ihren Mitarbeitenden ein alltagstaugliches Angebot machen, das sie mehr Stunden arbeiten und die Zeit bis zum regulären Kindergartenplatz leichter überbrücken lässt.

Weniger leicht seien hingegen die überlangen Sommerferien aufzulösen, meint Kriz-Zwittkovits. Dennoch müsse auch diese Diskussion geführt werden, denn die meisten Eltern müssten sehr viel Geld in die Sommerbetreuung ihrer Kinder investieren. Viele wünschen sich daher vergünstigte Feriencamps. „Ich will deshalb eine ehrliche Diskussion über die Neuordnung der Sommerferien anstoßen”, so die WK Wien-Chefin.

Standpunkte Schwerpunkte für unsere kommende Arbeit

Brennpunkt öffentliche Sicherheit

Dramatische Ereignisse haben sich zuletzt nicht nur bei einem bekannten Juwelier in der Wiener Innenstadt ereignet - Einbrüche in Geschäfte, Ladendiebstahl, Vandalismus und Betrug mit Falschgeld nehmen in Wien insgesamt rasant zu. So gut wie alle Händlerinnen und Händler haben bereits Kriminalität in ihrem Geschäft erlebt, viele sogar mehrfach. Die Folge ist nicht nur ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, sondern auch Probleme, weiterhin einen Versicherungsschutz zu bekommen, und psychische Belastung. Immer öfter sind strafunmündige Jugendliche die Täterinnen und Täter - unter vielen Wirtschaftstreibenden macht sich ein Gefühl der Machtlosigkeit breit.

„Sicherheit ist ein Grundrecht - auch für Betriebe”, mahnt Kriz-Zwittkovits. Vor allem in den vergangenen fünf Jahren seien die Anzeigen in Wien dramatisch gestiegen, dadurch sei ein wichtiges Standortkriterium in Gefahr.

„Ich habe deshalb den Auftrag gegeben, eine Taskforce Sicherheit ins Leben zu rufen - gemeinsam mit der Polizei und der Stadt Wien. Sie soll ein Gesamtkonzept für eine neue Serviceleistung der Wirtschaftskammer Wien erarbeiten - eine zentrale Anlaufstelle, an die sich jeder Betrieb etwa bei Einbruch oder Vandalismus wenden kann”, sagt die WK Wien-Präsidentin. Bestehende Angebote wie die anlassbezogene Notfall-Hotline der WK Wien mit einem Wachdienst auf Abruf und rasch vermittelten Handwerkern auch in der Nacht sollen evaluiert und miteinander vernetzt werden, neue Services sollen entstehen. „Die Kammer kann die erste Anlaufstelle sein, wenn ein Unternehmen Hilfe braucht - auch bei Einbruch, Vandalismus oder einem Cyberangriff”, sagt Kriz-Zwittkovits.

Die Zukunft des Verkehrs in Wien

In den Gesprächen mit den Wiener Unternehmen wird kein Thema so oft angesprochen wie der Verkehr. Der Grund: Die öffentlichen Flächen sind knapp, die Begehrlichkeiten groß - der Ausbau der Radwege, die Begrünung der Stadt und mehr Platz für Fußgänger gehen zu Lasten des Autoverkehrs, kosten Parkplätze und Ladezonen. Die Folge: Kundinnen und Kunden können vor vielen Geschäften nicht mehr parken, Lieferantinnen und Lieferanten nicht mehr zufahren, Handwerkerinnen und Handwerker müssen mit ihrer schweren Ausrüstung lange Fußmärsche in Kauf nehmen. Wer illegal hält, weil er muss, wird sofort gestraft.

Für Kriz-Zwittkovits sind das oft die Folgen einer nicht mit der Wirtschaft abgestimmten Verkehrsplanung. „Verkehrsmaßnahmen funktionieren nur, wenn alle Betroffenen gehört werden - auch die Betriebe vor Ort. Unsere Warnungen werden bei vielen Projekten zu wenig berücksichtigt.” Dadurch komme es zu Missständen wie in der äußeren Mariahilfer Straße, wo eine Ladezone von den Geschäften weg in die Mitte der Straße verlegt wurde: Nun müssen 800 Kilogramm schwere Paletten über die Fahrbahn und Straßenbahngleise geschoben werden. Derlei Beispiele gibt es viele. Weiters fordert die WK Wien-Präsidentin, dass die sehr erfolgreichen Grätzl-Ladezonen in allen Bezirken entstehen - sie erleichtern die Ladetätigkeit von Betrieben und Privaten gleichermaßen. Zweitens will sie, dass die Anwohnerzonen von berechtigten Betrieben nicht nur bis 16 Uhr, sondern bis 18 Uhr genutzt werden dürfen. Und drittens hält sie die Ausweitung des Gratisparkens von 15 Minuten auf 20 Minuten für sinnvoll.

Zugleich hat Kriz-Zwittkovits einen vertiefenden Aktionsplan zur Verkehrslösung in der Wiener Innenstadt in Auftrag gegeben. Er soll zeigen, wie die beste Verkehrsberuhigung aus Sicht der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer aussieht. „Am Ring wird Abschnitt für Abschnitt ein Radweg gebaut, ohne dass jemand fragt, was das für Ladezonen, Hotelvorfahrten, Taxis und Garagenzufahrten bedeutet. Solche Schritte gehören gemeinsam geplant - und zwar mit der Wirtschaft, nicht an ihr vorbei.”

Fußball allein ist zu wenig

Auch in die Debatte über die Zukunft des Ernst-Happel-Stadions will Kriz-Zwittkovits deutlich mehr Bewegung bringen - und spricht sich für eine umfassende Lösung aus: „Wir brauchen kein Stadion für 20 Fußballspiele. Wir brauchen eine Arena, die 365 Tage im Jahr für Wien arbeitet. Eine Arena für große Sportevents, Konzerte und Kongresse. So funktionieren die Arenen in Stockholm, Budapest, London oder München.” Eine Weltstadt brauche eine Weltklasse-Bühne, Wien dürfe bei internationalen Großevents nicht auf der Ersatzbank sitzen. „Jetzt muss auch die Stadt aufspringen und die Chance nicht verschlafen. Stadt, ÖFB, Wirtschaft und Investoren gehören an einen Tisch”, sagt Kriz-Zwittkovits.

Steckbrief Reformen in der Wirtschaftskammer Wien: Erste wichtige Entscheidungen Senkung der Kammerumlage2

Die Kammerumlage 2 ist ein Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und wird von Arbeitgeberbetrieben geleistet. Sie tragen überdurchschnittlich viel zum Kammerbudget bei. Die WK Wien senkt die KU2 um insgesamt 25 Prozent und damit stärker als jede andere Landeskammer. Die Senkung erfolgt in drei Schritten von 2027 bis 2029 und bedeutet eine Entlastung der Betriebe von 22 Millionen Euro pro Jahr.



Der historische Sitz am Stubenring

Die WK Wien hat sich aus den zuletzt noch genutzten Räumen zurückgezogen, das Haus wird verwertet.



Seminarhotel Hernstein

Im Laufe des Jahres 2027 wird eine tragfähige Zukunftslösung für das Seminarhotel Hernstein in Niederösterreich gefunden.



Wiener Wirtschaft Holding

In dieser Holding ist der Immobilienbesitz der WK Wien zusammengefasst. Ihr wird nun ein Aufsichtsrat aus anerkannten Expertinnen und Experten zur Seite gestellt.



Externe Verträge

Externe Verträge werden nur mehr projektbezogen vergeben, Aufgaben sollen auf interne Expertinnen und Experten verlagert werden.



Verschlankung der WK Wien

Die Direktion der WK Wien wurde auf eine Direktorin und einen Stellvertreter reduziert. Zudem ist eine Verschlankung der internen Strukturen in Umsetzung.VERHALTENSKODEXDie WKÖ hat die Grundlagen erarbeitet, die Landeskammern setzen darauf auf.









