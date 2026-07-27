Wien baut Grätzl-Ladezonen aus: Zwei neue Standorte in Neubau

Nach der erfolgreichen Einführung der neuen Ladezonen für Privatpersonen und Gewerbetreibende in der Josefstadt folgen nun Grätzl-Ladezonen in fünf weiteren Wiener Bezirken. Neubau hat in der Schottenfeldgasse 35 und 42-44 seine ersten beiden Standorte.

Wir Zusteller freuen uns, dass das Konzept der Grätzl-Ladezonen angekommen ist und sie in immer mehr Bezirken errichtet werden, denn wir – und damit unsere Kunden - profitieren besonders von Grätzl-Ladezonen.

Grätzl-Ladezonen bieten zwei wesentliche Vorteile

Die Grätzl-Ladezone hat sich bewährt und wird deshalb in immer mehr Wiener Bezirken errichtet. Im Vergleich zu klassischen Ladezonen bietet sie zwei wesentliche Vorteile: Grätzl-Ladezonen dürfen auch von Privatpersonen genutzt werden. Außerdem werden sie nicht von einzelnen Unternehmen beantragt, sondern von Stadtplanern gezielt dort errichtet, wo der Bedarf am größten ist.

„Wir Zusteller freuen uns, dass das Konzept der Grätzl-Ladezonen angekommen ist und sie in immer mehr Bezirken errichtet werden“, sagt Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure. „Denn wir, und damit unsere Kunden, profitieren besonders von Grätzl-Ladezonen.“

Bisher musste jede Ladezone einzeln von einem Betrieb beantragt werden. „Das hat gerade in Gegenden, wo es keine oder wenig Betriebe gibt, dazu geführt, dass Lieferanten keine legale Haltemöglichkeit vorgefunden haben. Sie mussten länger nach einer Ladezone suchen und dann weite Wege zu Fuß zurücklegen, was Zeit und Geld kostet. Durch die gezielte Errichtung von Grätzl-Ladezonen werden Lieferanten entlastet und der Straßenverkehr reduziert.“

Ladezonen-Rechner ermittelt den optimalen Standort

Der optimale Standort einer Grätzl-Ladezone wird mit dem Ladezonen-Rechner ermittelt. Das von der Wirtschaftskammer Wien und der TU Wien entwickelte Programm berechnet anhand der jeweiligen Umgebung, wo und in welcher Länge eine Ladezone benötigt wird.

„Die Mobilität in unseren Grätzln verändert sich, und damit auch die Anforderungen an den öffentlichen Raum. Es geht längst nicht mehr nur um fixe Parkplätze und Ladezonen für Warenanlieferungen: Auch Handwerksbetriebe, Pflegedienste, Bewohner*innen mit einem größeren Einkauf, Menschen mit Sharing- oder Mietautos oder Familien vor einer Urlaubsreise sind darauf angewiesen, in Wohnortnähe kurz halten sowie ein- und ausladen zu können. Als Bezirk ist es unsere Aufgabe, dafür praktikable Lösungen zu schaffen. Deshalb freue ich mich besonders über die Initiative der Wirtschaftskammer Wien und die Unterstützung durch die Verkehrsbehörde (MA 46)“, sagt Bezirksvorsteher Markus Reiter.

„Die Grätzl-Ladezonen erleichtern es, dort Halte- und Lademöglichkeiten einzurichten, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Das ist eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Haltezonen im Bezirk und ein wichtiger Beitrag zu einer fairen und zeitgemäßen Nutzung des öffentlichen Raums.“

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Weitere Grätzl-Ladezonen in Wiener Bezirken geplant

In der Josefstadt wurde vor etwas mehr als einem Jahr die erste Grätzl-Ladezone errichtet. Mittlerweile gibt es 15 Grätzl-Ladezonen im Bezirk.

Neubau ist nun der erste weitere Bezirk mit zwei eigenen Grätzl-Ladezonen und plant bereits zusätzliche Standorte. Auch in Mariahilf gibt es eine solche Zone in der Gumpendorfer Straße, weitere sollen folgen.

Die Grätzl-Ladezonen sollen künftig auf das gesamte Wiener Stadtgebiet ausgeweitet werden. Weitere Standorte sind bereits in der Leopoldstadt, in Wieden und in Meidling geplant.

So können Privatpersonen Grätzl-Ladezonen nutzen

Privatpersonen dürfen in Grätzl-Ladezonen zu Lieferzwecken oder für andere kurze Besorgungen maximal 10 Minuten beziehungsweise für die Dauer des Ladevorgangs halten. Dafür ist ein kostenloser Kurzparkschein erforderlich.

Grätzl-Ladezonen dürfen von Montag bis Freitag (werktags) von 07.00 bis 19.00 Uhr sowie am Samstag (werktags) von 07.00 bis 13.00 Uhr genutzt werden. Außerhalb dieser Zeiten kann die Zone unter Berücksichtigung der Kurzparkzonenregelung zum Parken verwendet werden.