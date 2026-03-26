Wien öffnet Werkstätten: Europäische Tage des Kunsthandwerks 2026 starten

Von 7. bis 12. April 2026 öffnen zahlreiche Wiener Kunsthandwerksbetriebe ihre Werkstätten und geben direkte Einblicke in ihre Arbeit.

Kreativität, Präzision und Tradition stehen im Zentrum der „Europäischen Tage des Kunsthandwerks“. Besucherinnen und Besucher können miterleben, wie Handpans gefertigt werden, wie Silber zu Tafelbesteck verarbeitet wird oder wie Möbel und Ledertaschen individuell entstehen. Auch historische Klosterarbeiten sowie dekorative Objekte werden präsentiert. Ergänzend dazu bieten Workshops und Mitmach-Angebote die Möglichkeit, handwerkliche Techniken selbst auszuprobieren.

Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks machen sichtbar, was Wien als Handwerksstandort so besonders macht: höchste handwerkliche Qualität, Kreativität und Leidenschaft.

Über die Plattform Wiener Kunsthandwerk Die Plattform vereint mehr als 200 Betriebe aus 19 Handwerksbranchen, fördert deren Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und setzt auf die Kombination aus handwerklicher Tradition und modernem Design. Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks in Wien sind somit die ideale Gelegenheit, das Können der Wiener Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker hautnah zu erleben.

Die Plattform Wiener Kunsthandwerk der Wirtschaftskammer Wien zeigt als Partner der europaweiten Initiative seit 2015 die gesamte Bandbreite des Handwerks. Von Seifensieden, Bildhauerei und Keramikdruck über Silberschmieden sowie Leder- und Taschenproduktion bis hin zu Kürschnerei und textilem Webhandwerk reicht das Angebot. Tradition wird dabei konsequent mit innovativem Design verbunden.

Besucher erleben echtes Handwerk aus nächster Nähe und sehen, wie viel Wissen, Geduld und Liebe zum Detail in jedem einzelnen Stück steckt.

Ein besonderer Schwerpunkt sind geführte Touren zu ausgewählten Betrieben. Am 9. April führt eine Tour nach Ottakring und Hernals zur letzten Wiener Bürstenmanufaktur Meier Bürsten, zur Schmuckwerkstatt Katja Dworak und zum Skulpturengarten arteum. Eine zweite Tour startet im 7. Bezirk bei Jarosinski & Vaugoin, einer der letzten Silberschmieden Europas, und führt weiter zur Uhrmacherwerkstatt von Arno Kalivoda, wo Restaurierungen von Großuhren gezeigt werden.

Die Veranstaltung zeigt, wie aus Erfahrung, handwerklichem Können und neuen Ideen einzigartige Produkte entstehen.

Hinweis Die Anmeldung zu den Werkstattführungen und Touren sowie weiterführende Termine und Programmpunkte erfolgt über

Alle Infos gibt’s auch auf der Die Anmeldung zu den Werkstattführungen und Touren sowie weiterführende Termine und Programmpunkte erfolgt über www.kunsthandwerkstage.at . Die teilnehmenden Betriebe bieten individuelle Programme mit Führungen, Workshops und Gewinnspielen. Die Teilnahme ist kostenlos.Alle Infos gibt’s auch auf der Facebook-Seite „Wiener Kunsthandwerk“ und auf Instagram unter @wiener_kunsthandwerk.