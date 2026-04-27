Wiener Friseur-Lehrlinge im Rampenlicht

Mit einer starken Lehrlingskampagne setzt die Friseurinnung Wien ein kraftvolles Signal für die Zukunft der Branche. Im Zentrum stehen 24 junge Talente, die ihr Können bei Casting, Shooting und Show unter Beweis stellen. „So ein Format hat es in Wien noch nie gegeben – und genau deshalb bin ich besonders stolz darauf. Wir holen den Nachwuchs dorthin, wo er hingehört: ins Rampenlicht“, betont Gülten Karagöz.

Wir wollen damit zeigen, dass der Friseurberuf eine moderne, kreative und zukunftssichere Karriereoption ist.

Kreativlabor statt Klassenzimmer

Austragungsort des Auftakt-Castings ist die Berufsschule für Schönheitsberufe in der Goldschlagstraße (1140 Wien), die sich in ein kreatives Produktionsstudio verwandelt: Dort entwickelten die Lehrlinge jeweils drei individuelle Looks – unter realitätsnahen Bedingungen und mit zugelosten Modellen. Das Ergebnis: hohe Dynamik, echte Teamarbeit und sichtbar professionelles Niveau.

Inszenierung auf Top-Niveau

Den Höhepunkt bildeten ein professionelles Fotoshooting sowie eine eindrucksvolle Styling-Show in der Event-Location Mirage (2., Prater 75). Unterstützt von der Wiener Modeszene, die exklusive Outfits beisteuerte, entstand eine wundervolle Gesamtinszenierung, die die kreative Bandbreite des Friseurhandwerks eindrucksvoll unterstrich.

Nachhaltiger Impact für die Branche

Karagöz: „Die Kampagne geht weit über den Eventcharakter hinaus: Jeder teilnehmende Lehrling erhält eine professionelle Fotomappe, ein eigenes Imagevideo sowie eine individuelle Social-Media-Präsenz. Wir wollen damit zeigen, dass der Friseurberuf eine moderne, kreative und zukunftssichere Karriereoption ist.“ Gleichzeitig sendet die Initiative eine klare Botschaft: Handwerkliche Qualität, Kreativität und persönlicher Kundenkontakt bleiben auch im digitalen Zeitalter unersetzlich.

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