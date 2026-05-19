Wiener Gastro im WM-Fieber: 40 Prozent zeigen die WM

Wenn am 11. Juni das Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 in Mexico City beginnt, soll auch in vielen Wiener Lokalen und Gastgärten Fußballstimmung aufkommen. Eine aktuelle Umfrage unter Wiens Wirten zeigt: 40 Prozent der Wiener Gastronomen wollen ihren Gästen zumindest ausgewählte WM-Spiele live zeigen.

Immerhin hat der Nationalrat gerade ermöglicht, dass statt bisher vier Wochen, public viewings jetzt sogar sechs Wochen gezeigt werden dürfen. Ich denke, das ist ein eindeutiges Bekenntnis dazu, die Gastronomie zu unterstützen.

Schanigärten werden zu Treffpunkten für Fußballfans

Rund die Hälfte jener Betriebe, die Spiele übertragen wollen, plant dies auch im Gastgarten. Damit könnten viele Schanigärten während der Weltmeisterschaft zu Treffpunkten für Fußballfans werden. In der Wiener Gastronomie ist die Vorfreude groß, gleichzeitig gibt es aber noch offene Fragen. Viele Wirte warten auf klare Regelungen, vor allem rund um Übertragungen im Außenbereich und Sperrstunden.

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Spielzeiten als Herausforderung für Wirte

„Viele hadern aber noch wegen unklarer Regelungen“, sagt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Die Spielzeiten seien für viele Betriebe eine zentrale Herausforderung. Ein Großteil der Gastronomen wolle vor allem jene Spiele zeigen, die vor 22 Uhr österreichischer Zeit beginnen. Weniger als 10 Prozent der Wirte möchten alle Spiele der WM übertragen.

Sperrstunden begrenzen vollständige Übertragungen

Für viele Lokale sei es nicht möglich, alle Spiele zu zeigen. Der Grund dafür sind die geltenden Sperrstunden-Regelungen. Peschta verweist darauf, dass bei vielen Partien die Lokale bereits geschlossen sein müssten. Er hofft deshalb auf weitere Klarstellungen. Der Nationalrat habe gerade ermöglicht, dass Public Viewings statt bisher vier Wochen nun sechs Wochen gezeigt werden dürfen. Für Peschta ist das ein deutliches Signal zur Unterstützung der Gastronomie.

Österreich sorgt für zusätzliche Euphorie

Trotz offener Fragen sieht Peschta große Chancen für die Wiener Gastronomie. Die Fußball-WM könne für die Branche zu einer Erfolgsgeschichte werden. Dass Österreich nicht nur mitspielt, sondern auch eine starke Mannschaft stellt, verstärkt die Vorfreude auf die WM. Zusätzlich sind auch die Heimatnationen vieler anderer Bevölkerungsgruppen bei der Weltmeisterschaft vertreten. Das dürfte in Wien für weitere Stimmung sorgen.

Wiens Wirte glauben an Österreich

Auch sportlich blicken Wiens Gastronomen optimistisch auf das Turnier. Mehr als 80 Prozent der Wirte glauben, dass Österreich die Gruppenphase übersteht. 5,7 Prozent trauen der Nationalelf sogar den Weltmeistertitel zu. Nur 5,1 Prozent glauben, dass Argentinien seinen Titel verteidigen kann.

© Florian Wieser "Die Herausforderung sind die Spielzeiten. So will ein Großteil die Spiele zeigen, die vor 22 Uhr unserer Zeit beginnen, aber weniger als 10 Prozent der Wirte möchten alle Spiele zeigen. Bei vielen Spielen müssen die Lokale geschlossen sein, einfach aufgrund der Sperrstunden-Regelungen“, sagt Thomas Peschta, der aber hofft, dass es bei den Sperrstunden-Regelungen noch Klarstellungen geben wird.



