Wiener Handwerk begrüßt das neue Jahr, Glücksbringer, Festtagsgenuss und präzise Zeitmesser

Uhren als Symbol für Zeit und Neubeginn, der Rauchfangkehrer als traditioneller Glücksbringer und das Fleischerhandwerk mit dem Schweinsbraten als klassischem Silvestergericht. Das Wiener Handwerk begleitet den Jahreswechsel mit Ritualen, die seit Jahrhunderten für Glück, Schutz und Zusammenhalt stehen. Handwerksbetriebe pflegen diese Traditionen, verbinden sie mit handwerklicher Perfektion und machen sie für die Menschen erlebbar, im Handwerk selbst, bei festlichen Gerichten oder als Geschenkideen zum Jahreswechsel.

Glücksbringer zum Jahreswechsel

Die Wiener Rauchfangkehrer gelten als klassische Glücksbringer. Ein Besuch zum Jahreswechsel soll Haus und Familie Schutz und Wohlstand bringen. Tradition und Handwerkskunst gehen dabei Hand in Hand. Innungsmeister Michael Cesnek betont, dass Rauchfangkehrer heute nicht nur für Brandschutz und Sicherheit stehen, sondern auch wichtige Partner bei Energieeffizienz und Klimaschutz sind. Gerade zum Jahreswechsel ist es ein starkes Zeichen, diese Tradition bewusst weiterzugeben.

Wien ist untrennbar mit kulinarischer Vielfalt verbunden. Vom Marzipanschweinchen bis zum Punschwürfel mit Glücksklee verbindet das Wiener Lebensmittelgewerbe kulinarische Tradition mit handwerklicher Präzision. Der Schweinsbraten gilt als klassisches Silvester- und Neujahrsgericht, das Familien und Freunde zusammenbringt. Wiener Fleischereien bewahren damit ein wertvolles Kulturerbe. Innungsmeister Josef Angelmayer verweist darauf, dass der Schweinsbraten traditionell für Glück und Wohlstand steht und daher fest zum Jahreswechsel gehört.

Uhrmacher, Präzision und Symbolik zum Jahreswechse

Die Wiener Uhrmacher stehen für Präzision, Kontinuität und höchste Handwerkskunst. Uhren sind weit mehr als Zeitmesser. Sie symbolisieren Neubeginn, Reflexion und den bewussten Umgang mit Zeit, passend zum Start ins neue Jahr. Berufsgruppensprecher Johann Barotanyi beschreibt die Uhr als Sinnbild des Jahreswechsels, in dem Tradition und Präzision aufeinandertreffen.

Hollywood als Bühne für Wiener Exzellen

Ein besonderes Highlight zum Jahreswechsel sind die preisgekrönten Filme von Alexander und Nadescha Schukoff, die Wiener Rauchfangkehrer, Uhrmacher und das Lebensmittelgewerbe porträtieren. Die Ausstrahlung erfolgt am Samstag, 3. Jänner, ab 9.55 Uhr auf ORF 3. Die Dokumentation „Schnitzel und andere Festtagsgerichte“ erhielt beim US International Filmfestival den Silver Award. Der Film „Vom Rußknecht zum Energieberater – die Wiener Rauchfangkehrer“ wurde bei den US International Awards 2025 zweifach ausgezeichnet. Die Dokumentationen sind eine Hommage an das Wiener Handwerk, das auch 2026 Tradition, Genuss und Präzision in die Stadt bringt.



