Wiener Jung-Floristen schaffen blühende Kunstwerke
Anna Rieger ist beste Nachwuchs-Floristin Wiens – Wettbewerb bietet Bühne für Ideen, Technik und Stilgefühl
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Große Bühne für den floralen Nachwuchs: Anna Rieger sicherte sich am 8. April 2026 den Sieg beim Wiener Jugendcup der Floristen. In der Berufsschule für Gartenbau und Floristik (Donizettiweg 31, 1220 Wien) überzeugte sie die Jury mit handwerklicher Präzision, sicherem Stilgefühl und kreativer Umsetzung. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und danke allen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung und hat großen Spaß gemacht“, so die Siegerin Anna Rieger.
Insgesamt stellten sich 22 junge Talente den anspruchsvollen Aufgabenstellungen und zeigten die Vielfalt und Qualität des floralen Handwerks. „Floristik lebt von handwerklichem Können, Kreativität und Leidenschaft. Unsere Jungfachkräfte beweisen beim Lehrlingswettbewerb eindrucksvoll, dass sie all dies in sich vereinen“, sagt Herbert Eipeldauer, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen. „Der Jugendcup bietet den Nachwuchskräften eine Bühne, um ihre Ideen, ihr handwerkliches Geschick und ihren persönlichen Stil zu präsentieren und rückt die Wiener Floristik einmal mehr ins Rampenlicht.“
Platzierung
- Platz: Anna Rieger, Lehrbetrieb Blumen Lorenz Pridt
- Platz: Nina Wiesinger, Lehrbetrieb Friedhöfe Wien
- Platz: Ivana Kurevija, WIFI-Wien 2. Bildungsweg
Handwerkliche Präzision und kreative Vielfalt
Die Teilnehmer maßen sich in den Kategorien „gebundener Strauß“, „Brautstrauß“, „Gefäßfüllung“ und „Trauerkranz“. Bewertet wurden handwerkliche Präzision, Technik, Farbgestaltung, Kreativität und Präsentation. Alle arbeiteten mit identischem Material und einheitlichen Gefäßen, um die individuelle Gestaltung bestmöglich sichtbar zu machen.
Die Jury bestand aus erfahrenen Branchenexperten: Florian Griessmaier (Lehrlingsbeauftragter der Landesinnung Wien), Ulrike Moosbrugger (Jugend am Werk) sowie Tatjana Schweiger (Innungsmeister-Stellvertreterin der Landesinnung Wien).
Vielseitige Wege zur Floristen-Fachkraft
In Wien stehen derzeit 71 Floristen-Lehrlinge in Ausbildung: 44 in 20 Lehrbetrieben sowie 27 in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Die dreijährige Lehre erfordert Kreativität, Sinn für Ästhetik, handwerkliches Geschick und Freude am Umgang mit Pflanzen und Menschen.
Neben der klassischen Lehre bestehen alternative Ausbildungswege: So gibt es etwa eine 18-monatige, vom AMS geförderte „Facharbeiter intensiv“-Ausbildung für Quereinsteiger. Das WIFI Wien bietet zudem einen achtmonatigen Vorbereitungskurs für die außerordentliche Lehrabschlussprüfung an, kombiniert mit umfassender Praxiserfahrung in Betrieben.