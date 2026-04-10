Wiener Jung-Floristen schaffen blühende Kunstwerke

Große Bühne für den floralen Nachwuchs: Anna Rieger sicherte sich am 8. April 2026 den Sieg beim Wiener Jugendcup der Floristen. In der Berufsschule für Gartenbau und Floristik (Donizettiweg 31, 1220 Wien) überzeugte sie die Jury mit handwerklicher Präzision, sicherem Stilgefühl und kreativer Umsetzung. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und danke allen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung und hat großen Spaß gemacht“, so die Siegerin Anna Rieger.



Der Bewerb macht die Qualität und Vielfalt der Wiener Floristik sichtbar

Insgesamt stellten sich 22 junge Talente den anspruchsvollen Aufgabenstellungen und zeigten die Vielfalt und Qualität des floralen Handwerks. „Floristik lebt von handwerklichem Können, Kreativität und Leidenschaft. Unsere Jungfachkräfte beweisen beim Lehrlingswettbewerb eindrucksvoll, dass sie all dies in sich vereinen“, sagt Herbert Eipeldauer, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen. „Der Jugendcup bietet den Nachwuchskräften eine Bühne, um ihre Ideen, ihr handwerkliches Geschick und ihren persönlichen Stil zu präsentieren und rückt die Wiener Floristik einmal mehr ins Rampenlicht.“

Platzierung

Platz: Anna Rieger, Lehrbetrieb Blumen Lorenz Pridt Platz: Nina Wiesinger, Lehrbetrieb Friedhöfe Wien

Platz: Ivana Kurevija, WIFI-Wien 2. Bildungsweg



Handwerkliche Präzision und kreative Vielfalt



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Die Teilnehmer maßen sich in den Kategorien „gebundener Strauß“, „Brautstrauß“, „Gefäßfüllung“ und „Trauerkranz“. Bewertet wurden handwerkliche Präzision, Technik, Farbgestaltung, Kreativität und Präsentation. Alle arbeiteten mit identischem Material und einheitlichen Gefäßen, um die individuelle Gestaltung bestmöglich sichtbar zu machen.

Die Jury bestand aus erfahrenen Branchenexperten: Florian Griessmaier (Lehrlingsbeauftragter der Landesinnung Wien), Ulrike Moosbrugger (Jugend am Werk) sowie Tatjana Schweiger (Innungsmeister-Stellvertreterin der Landesinnung Wien).

Vielseitige Wege zur Floristen-Fachkraft

In Wien stehen derzeit 71 Floristen-Lehrlinge in Ausbildung: 44 in 20 Lehrbetrieben sowie 27 in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Die dreijährige Lehre erfordert Kreativität, Sinn für Ästhetik, handwerkliches Geschick und Freude am Umgang mit Pflanzen und Menschen.

Neben der klassischen Lehre bestehen alternative Ausbildungswege: So gibt es etwa eine 18-monatige, vom AMS geförderte „Facharbeiter intensiv“-Ausbildung für Quereinsteiger. Das WIFI Wien bietet zudem einen achtmonatigen Vorbereitungskurs für die außerordentliche Lehrabschlussprüfung an, kombiniert mit umfassender Praxiserfahrung in Betrieben.



Steckbrief Wiens Gärtner und Floristen Die Landesinnung der Wiener Gärtner und Floristen weist 936 aktive Mitglieder aus. Dazu zählen unter anderem 254 Landschaftsgärtner, 154 Floristen und 92 Friedhofsgärtner. Mit der dualen Akademie bieten die Wiener Landschaftsgärtner AHS-Maturanten eine Berufsausbildung mit exzellenten Karrierechancen. Die zweijährige Ausbildungszeit wird mit einer Lehrabschlussprüfung und dem Diplom "DA Professional" abgeschlossen und dauert ein Jahr kürzer als die Lehre. Gärtner und Floristen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.ihregartengestalter.at und unter www.ihr-florist.at.



