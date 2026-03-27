Wiener Kinos 2025 mit starkem Comeback und 12,2 Millionen Besuchern

Die Wiener Kinos zeigen 2025 ein deutliches Comeback und setzen ein starkes Signal für die gesamte Kinobranche. Mit 12,2 Millionen Kinobesuchen wurde das Vorjahr um knapp acht Prozent übertroffen. Insgesamt wurden 900.000 zusätzliche Besucher in den 149 Wiener Kinos gezählt. Die Nettoeinnahmen aus dem Ticketverkauf stiegen auf 113,4 Millionen Euro, ein Plus von 10,7 Millionen Euro.

Ja, das Vorjahr war besser, wir haben schöne Besucherzahlen gesehen.

Sommermonate als stabiler Erfolgsfaktor

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Christian Dörfler, Sprecher der Wiener Kinobetreiber in der Wirtschaftskammer Wien, zieht eine positive Bilanz. Besonders stark entwickelten sich die Sommermonate. Juli und August erreichten jeweils mehr als eine Million Kinobesuche.

Dezember als klarer Rekordmonat

Der Höhepunkt des Jahres lag im Winter. Der Dezember wurde mit mehr als 1,7 Millionen verkauften Tickets zum Rekordmonat. Gleichzeitig bedeutete das ein Plus von rund 500.000 Kinobesuchern im Vergleich zum Dezember des Vorjahres.

Heimischer Film sorgt für Überraschungserfolg

Neben internationalen Produktionen spielte auch ein österreichischer Film eine zentrale Rolle. Der heimische Weihnachtsfilm „Aufputzt is“ entwickelte sich zum Publikumshit und überraschte die Branche. Noch im Dezember wurde der Film mit dem Golden Ticket für mehr als 300.000 Besucher ausgezeichnet, eine seltene Auszeichnung für österreichische Produktionen, die zuletzt 2008 vergeben wurde.

Starker Jahresstart 2026 setzt Trend fort

Der positive Trend setzte sich auch zu Jahresbeginn fort. „Aufputz is“ überschritt die Marke von 400.000 Besuchern. Insgesamt liegt der Jahresstart aktuell rund 20 Prozent über den Vergleichszahlen des Vorjahres.

Ausblick mit Blockbustern und Kinofest

Auch der Ausblick bleibt optimistisch. Auf dem Spielplan stehen unter anderem „Die Odyssee“, „Dune 3“ und „Toy Story 5“. Zusätzlich wird das Kinofest im Herbst erneut für zusätzliche Impulse sorgen und neue Besucher in die Wiener Kinos bringen.