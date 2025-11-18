Wiener Weihnachtsmärkte als starker Wirtschaftsfaktor

Ein starkes Wirtschaftsplus durch 14 Weihnachtsmärkt

Wien erwartet heuer 4,1 Millionen Besuche und 125 Millionen Euro Umsatz. Mit 14 großen Weihnachtsmärkten und 911 Ständen, darunter 180 Gastrostände und über 731 Handelsstände, wird die Stadt erneut zur stimmungsvollen Weihnachtsmetropole.

Weihnachtsmärkte sind ein Gewinn für ganz Wien. Sie sind sozialer Treffpunkt, Traditionsort und schaffen Wertschöpfung für zahlreiche Branchen

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Saison sehr positiv, da das Interesse weiterhin hoch ist.

Hohe Besuchsfrequenz und starke Kaufkraft der Wiener Bevölkerung

71 Prozent der Wienerinnen und Wiener planen heuer mindestens einen Marktbesuch. Die meisten kommen ein- bis zweimal, ein Viertel sogar wöchentlich oder öfter. Pro Besuch werden durchschnittlich rund 30 Euro ausgegeben. Insgesamt ergibt das rund 125 Millionen Euro Umsatz, ausschließlich durch Wiener Bevölkerung. Zusätzlich kommen viele Gäste aus dem In- und Ausland. Die Besucherstruktur: 46 Prozent Wien, 30 Prozent Bundesländer, 24 Prozent Ausland.

Starke Effekte für kleine und mittlere Unternehmen

„Vor allem kleine und mittlere Betriebe profitieren enorm“, betont Gumprecht. Viele Ein-Personen-Unternehmen präsentieren handgemachte Produkte und Spezialitäten. Stände, Karussells und Attraktionen werden überwiegend von kleingewerblichen Unternehmen betrieben und schaffen Arbeits- und Auftragsmöglichkeiten – von Tischlern über Elektriker bis zu Gastronomiepersonal und Verkäufern.

Weihnachtsmärkte bringen zusätzlichen Umsatz für Handel und Gastronomie

Auch über die Marktgelände hinaus erzeugen die Adventmärkte starke Impulse. Ein Fünftel der Wiener Bevölkerung verbindet den Marktbesuch mit Einkäufen in umliegenden Geschäften. Davon profitieren stationärer Handel, Gastronomie und Tourismus.

Warum die Menschen auf die Märkte gehen

Die Märkte sind auch bedeutende soziale Treffpunkte. Hauptmotive sind die Atmosphäre (56 Prozent), das Treffen mit Freunden (45 Prozent) und der Genuss von Punsch und Glühwein (43 Prozent). Weitere Gründe: Ansehen der Produkte (34 Prozent), kulinarischer Genuss (29 Prozent) und der Kauf von Weihnachtsgeschenken (16 Prozent).

Die beliebtesten Speisen und Getränke

Kulinarisch dominieren klassische Marktprodukte. Maroni (41 Prozent), Langos (35 Prozent) und gebrannte Mandeln (33 Prozent) liegen vorne, gefolgt von Kartoffelpuffern (31 Prozent), Ofenkartoffeln (30 Prozent) und Crêpes bzw. Palatschinken (21 Prozent). Bei Getränken führen Punsch (45 Prozent) und Glühwein (36 Prozent), gefolgt von heißer Schokolade und alkoholfreiem Punsch (20 Prozent).

Die beliebtesten Weihnachtsmärkte in Wien

An der Spitze der beliebtesten Märkte steht der Christkindlmarkt am Rathausplatz, gefolgt von Schloss Schönbrunn, dem Spittelberg, dem Alten AKH und dem „Art Advent“ am Karlsplatz. Ebenfalls sehr beliebt sind die Märkte beim Schloss Belvedere, im Türkenschanzpark und in den Blumengärten Hirschstetten.