Wiens Transporteure fordern weitere Entlastung bei Treibstoffkosten

Wolfgang Böhm, Obmann der Wiener Transporteure, appelliert an die Bundesregierung, angesichts der nach wie vor stark steigenden Treibstoffpreise rasch weitere Maßnahmen zur Entlastung der Transportbetriebe zu setzen. Die Spritpreisbremse der Regierung mit einer Senkung um 10 Cent pro Liter sei zwar ein richtiger Ansatz, reiche aber bei weitem nicht aus, um die massiven Mehrkosten im gewerblichen Güterverkehr auch nur annähernd auszugleichen.

Wenn Unternehmen aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffkosten nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können und zusperren müssen, dann muss der Staat sich später um mehr Arbeitslose kümmern.

Die geplante Maßnahme setzt sich aus jeweils 5 Cent Senkung der Mineralölsteuer und 5 Cent Reduktion der Margen der Mineralölkonzerne zusammen. Böhm betont jedoch, dass ein Eingriff in Unternehmensmargen wirtschaftspolitisch grundsätzlich bedenklich sei: Eine Entlastung über den Steuerweg wäre der sachlich und langfristig sinnvollere Ansatz.

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„Wenn ich mir als Referenzwert die Diesel-Einkaufspreise zu Jahresbeginn ansehe – rund 1,16 Euro netto – und diese mit den aktuellen Preisen von 1,70 Euro vergleiche, ergibt sich eine Preissteigerung von mehr als 46 Prozent“, rechnet Böhm vor. „Und ich befürchte, dass die Entwicklung weiter nach oben geht. Das ist allein deshalb dramatisch, weil Diesel je nach Einsatzgebiet bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten in der Transportbranche ausmacht.“

Wiens Transporteure sehen daher dringenden Handlungsbedarf, um die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der Betriebe zu sichern – auch im Interesse des Staates und der Allgemeinheit: „Wenn Unternehmen aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffkosten nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können und zusperren müssen, dann muss der Staat sich später um mehr Arbeitslose kümmern“, warnt Böhm. „Das wird am Ende sicher nicht billiger sein, als jetzt mit sinnvollen Entlastungsmaßnahmen gezielt einzugreifen.“

Österreichs Versorgung sichern

Die Wiener Transporteure sprechen sich daher für weitergehende Maßnahmen aus, etwa eine stärkere Senkung der Mineralölsteuer und die Aussetzung der CO₂-Bepreisung. „Denkbar wäre auch eine steuerliche Entlastung für gewerblich genutzten Treibstoff“, schlägt Böhm vor. Nur so könne die Grundversorgung und die heimische Transportlogistik langfristig gesichert werden. „Unsere Fahrzeuge sichern täglich die Versorgung Wiens und ganz Österreichs mit Gütern aller Art – von Lebensmitteln über Baumaterialien bis hin zu medizinischen Produkten“, betont Böhm.