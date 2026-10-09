Wir lassen unsere Klienten mit ihren mentalen Problemen nicht allein

Aus Anlass des Welttages der psychischen Gesundheit am 10. Oktober weisen die psychosozialen Beraterinnen und Berater auf ihre vielfältigen Kompetenzen hin. Als Lebens- und Sozialberater stehen sie ihren Klienten in schwierigen Lebenssituationen unterstützend zur Seite. Psychosoziale Beratung gehört zu den Säulen der Gesundheitsvorsorge in Österreich.

Mit psychosozialen Beratern ist ein rascher und unkomplizierter Zugang zu persönlicher Krisenbewältigung möglich.

Unterstützung bei Trauer und Konflikten

Psychosoziale Berater sind kompetente Ansprechpartner bei der Verarbeitung von Trauer, bei Problemen in der Beziehung, in der Familie, bei der Sexualität, bei Stressbewältigung sowie bei Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz. Sie sind Expertinnen und Experten für die Vermeidung und Lösung von Konflikten. Mit Anleitung durch psychosoziale Berater können Unternehmen dazu beitragen, dass Mitarbeitende besser mit belastenden Situationen am Arbeitsplatz umgehen. Zudem erfahren die Betriebe, wie sie diese belastenden Situationen künftig vermeiden können.

Rascher Zugang zur persönlichen Krisenbewältigung

Wie Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung, hervorhebt, ist mit psychosozialen Beratern ein rascher und unkomplizierter Zugang zu persönlicher Krisenbewältigung möglich. Gerade in Zeiten von Pandemien und Kriegen ist ihr Angebot eine wichtige Hilfe für Einzelne, Familien und Betriebe, um wieder zu innerer Ruhe und Frieden zu kommen.

Gewerbeberechtigung als Orientierungshilfe

Der Fachgruppenobmann verweist auch darauf, dass die Tätigkeiten der psychosozialen Berater von hoher Qualität gekennzeichnet sind. „Gleichgültig, ob es um Coaching, Supervision, Mediation oder Aufstellungsarbeit geht, die Gewerbeberechtigung ist eine Leitlinie hin zu qualitäts- und verantwortungsvoller Beratungsleistung“, unterstreicht Janisch den Wert der Gewerbeberechtigung als Orientierungshilfe für hilfesuchende Konsumenten. Der Nachweis einer Gewerbeberechtigung als Lebens- und Sozialberater, psychosozialer Berater, schützt Konsumenten vor unseriösen Anbietern.

Ausbildung mit rund 40 Jahren Entwicklung

Die Ausbildung der psychosozialen Berater erfüllt die höchsten wissenschaftlichen Kriterien und beruht auf einer rund 40-jährigen Entwicklung. 1985 wurde die „psychologische Beratung“ als Gewerbe begründet und dann im Jahre 1989 als reglementiertes Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung mit einer verpflichtenden, engmaschigen Ausbildungs- und Prüfungsabfolge versehen. Abgeschlossen wurde die Entwicklung der vorgeschriebenen Ausbildung zuletzt im September 2022, als eine neue Ausbildungsverordnung in Kraft getreten ist.