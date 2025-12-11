Wirtschaftskammer Wien zeichnet Verkehrsbüro als Lehrbetrieb des Jahres aus

Die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien vergibt jährlich den Titel „Lehrbetrieb des Jahres“. 2025 geht die Auszeichnung an das Verkehrsbüro, das sich seit Jahrzehnten vorbildlich für die Ausbildung der nächsten Generation engagiert. Mehr als 1.200 Nachwuchskräfte wurden bereits erfolgreich ausgebildet. Obmann Dominic Schmid betont: „Die heutigen Lehrlinge sichern den Tourismus von morgen.“

Die Lehre ist gerade im Tourismus einer der wichtigsten Eckpfeiler in der Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Praxisnähe gepaart mit theoretischen Hintergrundwissen zeichnet unseren Weg der Lehrausbildung aus – und bringt oft erstaunliche internationale Karrieren hervor.

Lehre als Schlüssel für den Fachkräftenachwuchs

Die Lehre ist einer der wichtigsten Eckpfeiler im Tourismus. Sie verbindet Praxisnähe mit fundiertem theoretischem Wissen und schafft damit ein starkes Fundament für berufliche Entwicklung – oft sogar für internationale Karrieren. Das Verkehrsbüro bildet aktuell über 100 Lehrlinge in einer Vielzahl von Berufen aus und plant zusätzliche Ausbildungsplätze.

Besonders wichtig ist Schmid die Vielfalt der Ausbildungswege: Lehre mit Matura zur Erweiterung der Wissensbasis sowie die verkürzte Lehre nach der Matura, die vor allem in Reisebüros stark gefragt ist. Beide Modelle kombinieren Allgemeinwissen, Lebenserfahrung und berufliche Spezialisierung.

Einer der vielfältigsten Ausbildungsbetriebe im Tourismus

Das Verkehrsbüro hat in über drei Jahrzehnten mehr als 1.200 Lehrlinge erfolgreich begleitet und zählt damit zu den bedeutendsten Ausbildungsbetrieben der Branche. Derzeit unterstützt die Tourismusgruppe über 100 Lehrlinge aus 18 Nationen und bietet mit zehn Lehrberufen eines der umfassendsten Programme.

Vorstandsvorsitzender Martin Winkler betont die Bedeutung qualifizierter Fachkräfte: „Die Stärke unserer Branche beruht auf exzellenten Fachkräften.“ Sein besonderer Dank gilt den Ausbildern und Führungskräften für deren Engagement und Qualitätssicherung.

Breites Ausbildungsangebot an renommierten Standorten

Die unternehmenseigene Lehrlingsakademie des Verkehrsbüros bietet eine fundierte, praxisnahe Ausbildung. Lehrlinge arbeiten an Orten, die für österreichische Gastfreundschaft stehen – darunter Hotels der Verkehrsbüro Hospitality, das Café Central, Palais Events, Ruefa Reisestores und Eurotours.

Ausgebildet wird in zehn Lehrberufen: Kochlehrling, Hotelkauffrau/-mann, Restaurantfachfrau/-mann, HGA-Lehrling, Konditorlehrling, Bürokauffrau/-mann, Lehrling IT-Systemtechnik, Eventkauffrau/-mann, Reisebürokauffrau/-mann und E-Commerce Kauffrau/-mann.