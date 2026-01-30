WK Wien hilft Betrieben bei nachhaltiger und effizienter Mobilität

Die Wirtschaftskammer Wien startet das neue Programm „Betriebliches Mobilitätsmanagement 2026+“. Ziel ist es, Wiener Unternehmen ab etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Mobilitätsmaßnahmen zu unterstützen und zu begleiten. Ein ganzheitliches Betriebliches Mobilitätsmanagement stärkt die Arbeitgeberattraktivität und unterstützt Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

„Wir wollen Wiens Unternehmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen komfortableren, gesünderen und klimafreundlichen Arbeitsweg zu ermöglichen. Das stärkt die Arbeitgeberattraktivität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Der Wirtschaftsstandort Wien ist vielfältig, daher wird das Betriebliche Mobilitätsmanagement individuell auf die Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten.

Die zehn teilnehmenden Betriebe aus unterschiedlichen Branchen sind: Austro Control, DelFabro Kolarik, EVVA Sicherheitstechnologie, Faber Kfz-Vertrieb, Kelly, Lohmann & Rauscher, Mediaprint, Ottakringer Brauerei, Privatklinik Döbling und Rewe International.

Zahlreiche Maßnahmen

Das Programm analysiert die Mobilitätsbedürfnisse und Mobilitätspotenziale an den jeweiligen Unternehmensstandorten. Unternehmen werden dabei unterstützt, Mobilität strategisch zu planen und langfristig wirksame, umsetzbare Lösungen zu entwickeln.

Zu den möglichen Maßnahmen zählen unter anderem Jobtickets, Jobräder inklusive Radabstellinfrastruktur, Parkraummanagement, Carsharing sowie der Einsatz klimafreundlicher Fahrzeuge. Zusätzlich können CO₂-Analysen erstellt werden, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsberichterstattung leisten. Der Austausch in einem Netzwerk mit anderen Betrieben ist ebenfalls Teil des Programms.

Mitarbeiter profitieren

Das Projekt wird gemeinsam mit den Wiener Linien und der UIV Urban Innovation Vienna umgesetzt. „Betriebliches Mobilitätsmanagement ist eine Win-Win-Win-Situation, von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso profitieren wie Unternehmen, während gleichzeitig ein Beitrag zu den städtischen Nachhaltigkeitszielen geleistet wird“, sagt Claus Hofer, Geschäftsführer der UIV Urban Innovation Vienna.

Begleitung durch Expertinnen und Experten

Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei und erstreckt sich über einen Zeitraum von rund neun Monaten. Die teilnehmenden Unternehmen werden dabei von Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer Wien, der Wiener Linien und der UIV Urban Innovation Vienna begleitet.

Hinweis Alle Details zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement