Wo Kinderträume wahr werden
Wiens Spielzeuggeschäfte im Weihnachtszauber
Lesedauer: 1 Minute
Weihnachten zählt zur wichtigsten Verkaufszeit für Wiens Spielwarenhändler. Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel, verweist darauf, dass Wien über zahlreiche traditionsreiche und inhabergeführte Fachgeschäfte verfügt. Diese bieten individuelle Beratung, hochwertige Produkte und ein Einkaufserlebnis, das Online-Shops nicht ersetzen können. Wer dort einkauft, unterstützt nicht nur Kinder, sondern auch Betriebe, die das Stadtbild prägen.
Spielwaren gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken
Nach einem zurückhaltenden Konsumjahr hoffen die Händler auf ein starkes Weihnachtsgeschäft. Erfahrungsgemäß steigt die Ausgabebereitschaft im Dezember deutlich, besonders bei Geschenken für Kinder. Laut Umfrage möchten 31 Prozent der Wiener heuer Spielwaren verschenken, ein stabiler Wert. 60 Prozent planen, Kinder zu beschenken, was dem Handel zusätzlichen Schub gibt. In der Vorweihnachtszeit erzielen viele Geschäfte bis zu 30 Prozent des Jahresumsatzes.
Sortiment zeigt Vielfalt und nachhaltige Ansätze
In kleinen, spezialisierten Spielwarenhandlungen umfasst das Angebot hochwertiges Holz- und Metallspielzeug, klassische und kreative Produkte, individuelle Stoffpuppen, Manufaktur-Stücke kleiner Hersteller, Dekoartikel fürs Kinderzimmer, skandinavische Marken und nachhaltige Artikel. Viele Fachgeschäfte setzen verstärkt auf ökologisch abbaubare Materialien, plastikfreie Verpackungen und Spielzeug, das leichter recycelt oder wiederverwendet werden kann.
Rückgang kleiner Fachhändler in den vergangenen Jahren
Die Zahl der spezialisierten Geschäfte ist in den vergangenen zehn Jahren spürbar gesunken. Für kleine Spielzeughändler wird es zunehmend schwieriger, am Markt zu bestehen. Viele setzen auf persönliche Beratung, ein besonderes Einkaufserlebnis und Zusatzangebote wie Reparaturservices, um sich zu differenzieren. Von 246 Wiener Betrieben im Einzelhandel mit Spielwaren sind 136 spezialisierte kleine Fachgeschäfte, die rund 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die übrigen Standorte gehören zu größeren Betrieben mit breiterem Sortiment.