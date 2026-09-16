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Zahlen Fakten Gründer
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Zahlen und Fakten zu Unternehmensneugründungen 2026

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 16.09.2026

1. Halbjahr, Wien

2025: 5.625 2026: 6.106

+ 8,5 %

Gut jedes vierte neu gegründete Unternehmen in Österreich ist in Wien (26 %).

Gründungen 1. Halbjahr, Österreich

23.479 (+ 2,8 % zu 2025) inklusive Personenbetreuung

Wissensintensive Dienstleistungen

27 % der Neugründungen in Wien entfallen auf wissensintensive Dienstleistungen und sind in der Sparte Information & Consulting angesiedelt.

Österreichweit: 19,5 %

Gründungen nach Bezirken

589 der neu gegründeten Wiener Betriebe sind in der Donaustadt angesiedelt, Platz eins nach Bezirken.

Dahinter folgen:
  • Favoriten: 561
  • Floridsdorf: 398
  • Landstraße: 374
  • Leopoldstadt: 355

83,8 % aller heimischen Gründerinnen und Gründer starten als Einzelunternehmen.

Die überwiegende Mehrzahl davon ist nicht im Firmenbuch protokolliert, österreichweit sind das 78,1 % aller Neugründungen.

GRÜNDUNGSMOTIVE

  • eigene Chefin/eigener Chef sein: 69,7 %
  • Zeit flexibler gestalten: 67,6 %
  • mehr Verantwortung übernehmen: 62,3 %

 

Quelle: WKÖ

 