Zahlen und Fakten zu Unternehmensneugründungen 2026

1. Halbjahr, Wien

2025: 5.625 2026: 6.106

+ 8,5 %

Gut jedes vierte neu gegründete Unternehmen in Österreich ist in Wien (26 %).

Gründungen 1. Halbjahr, Österreich

23.479 (+ 2,8 % zu 2025) inklusive Personenbetreuung

Wissensintensive Dienstleistungen

27 % der Neugründungen in Wien entfallen auf wissensintensive Dienstleistungen und sind in der Sparte Information & Consulting angesiedelt.

Österreichweit: 19,5 %

Gründungen nach Bezirken

589 der neu gegründeten Wiener Betriebe sind in der Donaustadt angesiedelt, Platz eins nach Bezirken.

Dahinter folgen:

Favoriten: 561

Floridsdorf: 398

Landstraße: 374

Leopoldstadt: 355

83,8 % aller heimischen Gründerinnen und Gründer starten als Einzelunternehmen.

Die überwiegende Mehrzahl davon ist nicht im Firmenbuch protokolliert, österreichweit sind das 78,1 % aller Neugründungen.

GRÜNDUNGSMOTIVE

eigene Chefin/eigener Chef sein: 69,7 %

Zeit flexibler gestalten: 67,6 %

mehr Verantwortung übernehmen: 62,3 %

Quelle: WKÖ