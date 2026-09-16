Zahlen und Fakten zu Unternehmensneugründungen 2026
Lesedauer: 1 Minute
1. Halbjahr, Wien
2025: 5.625 2026: 6.106
+ 8,5 %
Gut jedes vierte neu gegründete Unternehmen in Österreich ist in Wien (26 %).
Gründungen 1. Halbjahr, Österreich
23.479 (+ 2,8 % zu 2025) inklusive Personenbetreuung
Wissensintensive Dienstleistungen
27 % der Neugründungen in Wien entfallen auf wissensintensive Dienstleistungen und sind in der Sparte Information & Consulting angesiedelt.
Österreichweit: 19,5 %
Gründungen nach Bezirken
589 der neu gegründeten Wiener Betriebe sind in der Donaustadt angesiedelt, Platz eins nach Bezirken.
Dahinter folgen:
- Favoriten: 561
- Floridsdorf: 398
- Landstraße: 374
- Leopoldstadt: 355
83,8 % aller heimischen Gründerinnen und Gründer starten als Einzelunternehmen.
Die überwiegende Mehrzahl davon ist nicht im Firmenbuch protokolliert, österreichweit sind das 78,1 % aller Neugründungen.
GRÜNDUNGSMOTIVE
- eigene Chefin/eigener Chef sein: 69,7 %
- Zeit flexibler gestalten: 67,6 %
- mehr Verantwortung übernehmen: 62,3 %
Quelle: WKÖ