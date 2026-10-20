Zeugnis-Check: Zeugnisse per QR-Code auf Echtheit prüfen

Verlässliche Qualifikationsnachweise schaffen Sicherheit und Vertrauen am Arbeitsmarkt. Die Lehrlings- und Meisterprüfungsstellen der Wirtschaftskammern haben dafür einen neuen Zeugnis-Check entwickelt. Damit lässt sich die Authentizität von Zeugnissen über einen QR-Code einfach und in Sekundenschnelle überprüfen. Der Zeugnis-Check wird seit kurzem österreichweit für alle Zeugnisse von Lehrabschluss-, Meister- und Befähigungsprüfungen angewandt.

Das neue Verifizierungs-Tool stärkt das Vertrauen in diese beruflichen Abschlüsse und schafft so Sicherheit für beide Seiten

„Wer einen Lehrabschluss, eine Meister- oder Befähigungsprüfung erfolgreich absolviert hat, soll diese Qualifikation glaubwürdig nachweisen können. Ebenso brauchen die Betriebe die Sicherheit, dass die vorgelegten Zeugnisse echt sind. Das neue Verifizierungs-Tool stärkt das Vertrauen in diese beruflichen Abschlüsse und schafft so Sicherheit für beide Seiten.“

So funktioniert der Zeugnis-Check

Kern des Zeugnis-Verifikations-Service (ZVS) ist ein individueller QR-Code, der auf jedem Lehrabschlussprüfungs-, Meister- oder Befähigungsprüfungszeugnis aufgedruckt wird. Dieser QR-Code ist mit einem fälschungssicheren digitalen Zwilling im Hintergrund verbunden. Wird nun bei Vorlage eines Zeugnisses der aufgedruckte QR-Code mit einem Mobilgerät gescannt, öffnet sich eine Website, wo der auf dem Zeugnis angegebene Vor- und Zuname einzugeben ist. Das Tool gleicht diese Daten nun mit den digitalen Daten ab, die hinter dem QR-Code verschlüsselt sind. Stimmen sie überein, ist das Zeugnis echt.

Der Check besteht also aus drei einfachen Schritten: QR-Code scannen, Namen eingeben, Ergebnis überprüfen. Das Tool steht kostenlos zur Verfügung. Ebenfalls wichtig: Die Systemarchitektur entspricht aktuellen höchsten IT-Sicherheitsstandards.

Zeugnisfälschung ist eine Straftat

Das Thema hat einige Relevanz: Allein in der Wirtschaftskammer Wien werden alljährlich rund 10.000 positive Lehrabschlussprüfungszeugnisse sowie Meisterprüfungs- und Befähigungsprüfungszeugnisse ausgestellt. Die Zahl der Rückfragen von Unternehmen und Behörden bezüglich der Echtheit solcher Qualifikationsnachweise ist ebenso stetig gestiegen wie die Zahl der Verdachtsfälle auf Fälschungen. Eine solche ist übrigens kein Kavaliersdelikt, sondern eine Urkundenfälschung, gegen die mit Strafanzeige vorzugehen ist.