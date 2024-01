Innovation vorangetrieben

Die WKÖ hat 2023 einen Standort des EU-Wissens- und Innovationsnetzwerks EIT für die Cultural & Creative Industries and Sectors nach Österreich geholt und in einer ersten Phase aufgebaut. Dafür standen 2023 6 Mio. Euro an Förderungen zur Verfügung. Ab 2024 sollen ca. 150 Mio. Euro Förderungen des EIT über das Netzwerk für den Sektor ausgeschüttet/eingesetzt werden.