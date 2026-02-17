EU & internationale Chancen

Ein EU-Handelsabkommens mit den Mercosur Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) ist eine langjährige Forderung der WKÖ. Dieses Ziel wurde jetzt durch die Unterzeichnung des Abkommens durch die EU & die Mercosur Länder erreicht (Anm: geplant am 12.01.2026). Anschließend bedarf es noch einer positiven Abstimmung im EU-Parlament.

Davon profitieren nicht nur 1.100 heimische Unternehmen, die im Export tätig sind, sondern auch die bestehenden 140 AT-Niederlassungen in den Staaten des Mercosur. Zudem hängen 32.000 Arbeitsplätze in Österreich vom Handel mit dem Mercosur ab. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, bedarf es noch der Zustimmung des Europäischen Parlaments. Die WKÖ wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass auch das EP seine Zustimmung erteilt.