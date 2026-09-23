Blühende Handwerkskunst zum Mitnehmen

Die kreative Vielfalt ihres Berufs rückten burgenländische Floristinnen und Floristen beim mittlerweile vierten Blumen-Flashmob in der Eisenstädter Fußgängerzone eindrucksvoll ins Rampenlicht. Live vor Publikum wurden kunstvolle Sträuße gebunden und anschließend an Passantinnen und Passanten verschenkt.

Farbenprächtige Blumen, kreative Ideen und echtes handwerkliches Können standen im Mittelpunkt des vierten Blumen-Flashmobs in der Eisenstädter Fußgängerzone. Floristik-Profis ließen sich beim Binden über die Schulter schauen und zeigten live, wie aus einzelnen Blumen mit Geschick, Fantasie und einem sicheren Gespür für Formen und Farben besondere Werkstücke entstehen. Mit den fertigen Sträußen wurden anschließend Passantinnen und Passanten überrascht.

„Mit dem Blumen-Flashmob bringen wir unser Handwerk direkt zu den Menschen. Dabei wird sichtbar, wie viel Fachwissen und Liebe zum Detail in jedem einzelnen Werkstück steckt“, erklärte Innungsmeister-Stellvertreterin Monika Metzner. „Floristik bietet immer wieder neue Möglichkeiten sich auszudrücken. Kein Strauß gleicht dem anderen - jedes Werkstück trägt die persönliche Handschrift der Floristin oder des Floristen. Besonders schön war es, die unmittelbaren Reaktionen der Menschen zu erleben. Ein überraschender Blumengruß kann einen ganz gewöhnlichen Tag zu etwas Besonderem machen.“

Initiiert wurde der vierte Blumen-Flashmob von der Landesinnung der Gärtner und Floristen, powered by Blumenbüro Österreich.

Derzeit gibt es im Burgenland 66 Floristen und 8 Floristiklehrlinge.





© WKB Previous Next

Sabine Schindler, Heinz-Peter Schindler, Lisa Wagner, Innungsmeister-Stellvertreterin Monika Metzner, Fachgruppengeschäftsführer Andreas Rauhofer und Laura Arthaber (WK) (v. l.)





© WKB Previous Next

Monika Metzner (r.) überraschte diese Passantin mit einem wunderschönen Blumenstrauß.





© WKB Previous Next

Lass Blumen sprechen!

© WKB Previous Next

Freude schenken mit Blumen // Fotos © WKB