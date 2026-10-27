Blumen als Zeichen bleibender Verbundenheit

Rund um Allerheiligen werden im Burgenland Gräber wieder liebevoll mit Blumen, Pflanzen und Gestecken geschmückt. Die heimischen Blumenfachgeschäfte unterstützen dabei mit handwerklichem Können, persönlicher Beratung und viel Gespür für individuelle Wünsche.

Blumen sagen mehr als viele Worte – auch zu Allerheiligen. Sie gelten als sichtbare Zeichen der Erinnerung, Dankbarkeit und Verbundenheit mit verstorbenen Angehörigen und Freunden. Ein dementsprechend hoher Stellenwert wird daher der persönlichen Grabgestaltung beigemessen. „Farben, bestimmte Blumen oder Lieblingspflanzen können dem Gedenken an einen bestimmten Menschen einen individuellen Ausdruck verleihen“, weiß Monika Metzner, Innungsmeister-Stellvertreterin der Gärtner und Floristen.

Zu den bewährten Pflanzen für die herbstliche Grabgestaltung zählen Heidekraut, auch Calluna genannt, Alpenveilchen, Stiefmütterchen und Chrysanthemen. Letztere eignen sich neben Rosen auch besonders für frische Blumengestecke. Für zusätzliche Kontraste sorgen Purpurglöckchen, Silberblatt, Gräser oder Pflanzen mit dekorativen Früchten.

Beliebte Begleiter der Grabgestaltung sind zudem Tannen, Fichten, Wacholder, Eiben und Thujen - als immergrüne Pflanzen stehen sie symbolisch für Beständigkeit und ewiges Leben. In Kombination mit Moos, Efeu oder anderen Bodendeckern bilden sie oft die Grundlage für saisonale Blumenarrangements.

Neben der Auswahl der Pflanzen spielt auch Nachhaltigkeit immer mehr eine Rolle, erklärt Metzner: „Es wird verstärkt darauf Wert gelegt. Regionale Pflanzen, langlebige Gestaltungselemente und biologisch abbaubare Materialien sind hoch im Kurs.“

Gerade zu Allerheiligen würden Blumen auf eine sehr persönliche Art zeigen, dass die Erinnerung an einen lieben Menschen weiterlebe, so Metzner: „Unsere burgenländischen Blumenfachgeschäfte beraten mit viel Gespür und gestalten individuelle Arrangements, die zur verstorbenen Person und zu den Wünschen der Angehörigen passen. Wer beim heimischen Fachbetrieb einkauft, setzt dabei auch auf Qualität, fachliches Können und persönliche Beratung.“

Im Burgenland gibt es 66 Floristen.









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Monika Metzner, Innungsmeister-Stellvertreterin der Gärtner und Floristen // Foto © zVg Metzner