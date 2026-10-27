Auszeichnung für Landesinnungsmeister Bernhard Breser

Die Bundesinnung Bau in der Wirtschaftskammer Österreich dankte kürzlich Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser mit der Verleihung der „Goldenen Ehrennadel“ für seine Verdienste um den Baumeister-Stand.

In der Ausschuss-Sitzung der Bundesinnung Bau in Graz wurde Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser für seine besonderen Verdienste um den Baumeister-Stand mit der „Goldenen Ehrennadel“ geehrt. Der Hornsteiner Unternehmer wurde auch als einziger Landesinnungsmeister in den Vorstand der Bundesinnung Bau gewählt.

Breser vertritt seit 2020 die Interessen von mehr als 800 Mitgliedern des burgenländischen Baugewerbes. Er ist auch in diversen Ausschüssen im Sinne der heimischen Bauwirtschaft aktiv. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Branche sowie die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften liegen dem engagierten Branchenvertreter besonders am Herzen.

Als Baumeister hat er vor mehr als 30 Jahren den Grundstein für seine Unternehmen gelegt.

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Bundesinnungsmeister Robert Jägersberger und Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser// Foto © Baumeisterverband