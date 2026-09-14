Beste E-Technik-Lehrlinge des Landes ausgezeichnet

Beim Landeslehrlingswettbewerb der Elektrotechniker in der Berufsschule Oberwart stellten Nachwuchsfachkräfte ihr Können unter Beweis. In einem anspruchsvollen Praxistest bewiesen die Teilnehmenden ihr technisches Wissen, handwerkliches Geschick und ihre Problemlösungskompetenz. Der Sieg ging an Pascal Frenzel aus Wolfau vom Lehrbetrieb Binder ETB Elektrotechnik, Wolfau.

In der Berufsschule Oberwart ging kürzlich der diesjährige Landeslehrlingswettbewerb der Elektrotechniker über die Bühne.

Zu bewältigen war eine fachgerechte Ausführung einer Aufputz-Installation mit Lampe, 230-Volt- und 400-Volt-Steckdosen, Kabelkanal sowie einem Verteiler. Darüber hinaus musste eine Jalousien-Steuerung über ein Logik-Modul programmiert werden. Für die Umsetzung standen sieben Stunden zur Verfügung.

Als Sieger des Bewerbs ging letztendlich Pascal Frenzel aus Wolfau (Lehrbetrieb: Binder ETB Elektrotechnik, Wolfau) hervor. Auf den weiteren Stockerlplätzen landeten David Steiner aus Grafendorf bei Hartberg (Lehrbetrieb: Elektro Schilhan, Neustift an der Lafnitz) und Fatih Resul Agirbas aus Neufeld an der Leitha (Lehrbetrieb: Elektro Jungbauer, Inhaber Robert Hubner, Neufeld an der Leitha).

„Die Motivation und das Ausbildungsniveau der Lehrlinge waren sehr gut“, lobte Landesinnungsmeister Franz Buchinger. „Wir können stolz auf sie und ihre Ausbildungsbetriebe sein. Diese jungen Talente sind das Zentrum der Energiewende.“





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Landesinnungsmeister Franz Buchinger, David Steiner, Pascal Frenzel und Fatih Agirbas (v. l.) // Foto © WKB