Betriebsanalyse - Mit klarem Kurs durch herausfordernde Zeiten

Wo steht mein Unternehmen? Welche nächsten Schritte sind sinnvoll? Den Mitgliedsbetrieben der Wirtschaftskammer soll ein neues Serviceangebot als Wegweiser dienen: Die Betriebsanalyse unterstützt Unternehmen bei der Standortbestimmung, beim Erkennen von Verbesserungspotenzialen und bei der betrieblichen Weiterentwicklung.

Wie ein verlässlicher Kompass auf hoher See bietet die Betriebsanalyse Orientierung in einer zunehmend komplexen Unternehmenswelt. Gemeinsam mit qualifizierten Beratern wird die Situation des Betriebes analysiert, wichtige Kennzahlen werden betrachtet und Entwicklungsfelder aufgezeigt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden konkrete Maßnahmen und Empfehlungen abgeleitet, die den Betrieb auf seinem weiteren Weg unterstützen.

„Die neue Beratungsförderung verfolgt ein klares Ziel: burgenländische Unternehmen nachhaltig zu stärken“, erklärt Präsident Mst. Andreas Wirth. „Oft genügt ein neuer Blickwinkel, um verborgene Potenziale zu erkennen, Prozesse zu verbessern oder wichtige Zukunftsentscheidungen mit größerer Sicherheit zu treffen. Die Betriebsanalyse liefert dafür die notwendige Grundlage und kann gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wertvolle Impulse geben.“

Individuelle Beratung

Die Beratung wird individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt, denn die Herausforderungen eines Handwerksbetriebes unterscheiden sich oftmals wesentlich von jenen eines Handels-, Dienstleistungs- oder Tourismusunternehmens. Im Rahmen der Betriebsanalyse können unterschiedliche Fachthemen vertieft behandelt werden. Ob betriebswirtschaftliche Fragestellungen wie Kostenstrukturen, Kalkulationen oder Liquiditätsplanung, Themen rund um Digitalisierung und IT, die Weiterentwicklung von Marketing- und Vertriebsstrategien oder Fragen der Personalgewinnung, Mitarbeiterbindung und Organisationsentwicklung – die Betriebe bestimmen selbst, welche Schwerpunkte für ihre Zukunft besonders wichtig sind. Dadurch entsteht eine Beratung, die praxisnah, zielgerichtet und unmittelbar nutzbar ist.

Qualifizierte externe Berater

Die Durchführung erfolgt durch qualifizierte externe Berater, die in einem von der Wirtschaftskammer Burgenland geführten Beraterverzeichnis gelistet sind. Die Auswahl trifft das Unternehmen selbst. Nach einem Erstgespräch mit der Wirtschaftskammer Burgenland kann die Analyse starten und den Grundstein für neue Perspektiven legen.

„Die Beratungsförderung ‚Betriebsanalyse‘ ist daher mehr als eine klassische Unternehmensberatung. Sie ist ein Werkzeug zur Standortbestimmung, ein Wegweiser für zukünftige Entwicklungen und eine Chance, den eigenen Betrieb fit für die Herausforderungen von morgen zu machen. Denn wer seinen Kurs kennt, kann auch bei Gegenwind erfolgreich vorankommen“, ergänzt Direktor Harald Schermann.

Infos: www.wko.at/bgld/foerderung/betriebsanalyse-beratungsfoerderung-wk-burgenland

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Präsident Mst. Andreas Wirth und Direktor Harald Schermann // Foto © WKB, mit KI erstellt