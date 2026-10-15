Burgenländisches Metalltechnik-Talent holt im Ländle Bronze

Großer Erfolg für das Burgenland: Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker in Bregenz sicherte sich Alexander Giefing vom Lehrbetrieb Förderanlagen-Schlosserei Werfring GmbH in Marz den hervorragenden 3. Platz in der Berufsgruppe Metallbau- und Blechtechnik. Auch die weiteren beiden burgenländischen Teilnehmer überzeugten mit starken Leistungen.

Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker in Bregenz bewiesen die burgenländischen Teilnehmer eindrucksvoll ihr Können. Besonders erfreulich verlief der Wettbewerb für Alexander Giefing vom Lehrbetrieb Förderanlagen-Schlosserei Werfring GmbH in Marz. In der Berufsgruppe Metallbau- und Blechtechnik schaffte er den Sprung aufs Podest.

Im Wettbewerb musste innerhalb von neun Stunden ein Fahrradständer gefertigt werden. Dabei waren Bleche zu biegen, Formrohre zuzuschneiden und die einzelnen Bauteile präzise zu verschweißen. Bewertet wurden neben der Maßgenauigkeit die Qualität der Schweißnähte und die fachgerechte Ausführung. Alexander Giefing überzeugte die Jury mit seiner handwerklichen Leistung und durfte sich am Ende über die Bronzemedaille freuen.

Auch die weiteren beiden burgenländischen Teilnehmer zeigten ihr Können auf höchstem Niveau. Tobias Wilhelm vom Lehrbetrieb Karl Lang & Sohn Metallbautechnik GmbH in Welten sowie Michael Haberler von der Grainer Metall und Krantechnik GmbH in Neustift an der Lafnitz traten in der Berufsgruppe Stahlbau- und Schweißtechnik an. Dort galt es, eine Konsole anzufertigen, wobei besonderes Augenmerk auf Maßhaltigkeit und die Qualität der Schweißarbeiten gelegt wurde.

„Der dritte Platz von Alexander Giefing ist ein großartiger Erfolg für ihn persönlich, seinen Ausbildungsbetrieb und die gesamte burgenländische Metalltechnik. Das Ergebnis zeigt eindrucksvoll, auf welch hohem Niveau unsere Lehrlinge ausgebildet werden. Auch Tobias Wilhelm und Michael Haberler haben mit ihren Leistungen bewiesen, dass der Metalltechnik-Nachwuchs im Burgenland österreichweit bestens mithalten kann“, gratulierte Landesinnungsmeister Mario Horvath.





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Bronzemedaillengewinner Alexander Giefing mit Florian Feuerstein (1. Platz; Vorarlberg) und Maiko Potnik (2. Platz; Steiermark) (v. l.) // Foto © WKV/Eva Rauch





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Alexander Giefing mit seinem Werkstück





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Michael Haberler mit Werkstück





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Tobias Wilhelm mit Werkstück // Fotos © WKB