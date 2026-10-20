Burgenlands Tischler würdigen Meisterschaft und Beständigkeit

Im Rahmen der Fachgruppentagung der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter standen neben aktuellen Themen besondere Leistungen und langjährige unternehmerische Tätigkeit im Mittelpunkt: Jungmeisterin Julia Parapatits aus Markt St. Martin sowie drei langjährige Betriebe der Branche wurden ausgezeichnet.

Bei der Fachgruppentagung der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter wurden gleich mehrere besondere Leistungen gewürdigt. Julia Parapatits aus Markt St. Martin, die ihre Tischlermeisterprüfung erfolgreich absolviert hat, wurde als Jungmeisterin geehrt.

Weiters wurden für ihre langjährige Tätigkeit in der Branche Helmut Hirczy aus Jennersdorf (35 Jahre), Günter Paul Renner aus Gols (40 Jahre) und die Pauschenwein Creatives Wohnen GmbH aus Wiesen (50 Jahre) ausgezeichnet.





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Landesinnungsmeister Mst. Christoph Grünwald, Helmut Hirczy und Bundesinnungsmeister-Stv. KommR Helmut Mitsch (v. l.)





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Landesinnungsmeister Mst. Christoph Grünwald, Thomas Renner, der die Ehrung für seinen Vater Günter Paul entgegennahm, und Bundesinnungsmeister-Stv. KommR Helmut Mitsch (v. l.)





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Landesinnungsmeister Mst. Christoph Grünwald, Peter Pauschenwein und Bundesinnungsmeister-Stv. KommR Helmut Mitsch (v. l.)





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Landesinnungsmeister Mst. Christoph Grünwald, Julia Parapatits und Bundesinnungsmeister-Stv. KommR Helmut Mitsch (v. l.)

// Fotos © WKB