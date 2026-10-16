Business Future Day 2026: Zukunft aktiv gestalten

Innovation, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern die Rahmenbedingungen für Unternehmen grundlegend. Beim Business Future Day 2026 der UBIT Burgenland in Eisenstadt lieferten hochkarätige Experten Denkanstöße und zeigten Perspektiven auf, wie Fortschritt verantwortungsvoll gestaltet werden kann.

Wie gelingt es Unternehmen, die Chancen neuer Technologien zu nutzen und gleichzeitig Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft zu übernehmen? Dieser Frage widmete sich der diesjährige Business Future Day der Fachgruppe UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie) in der Wirtschaftskammer Burgenland. Unter dem Motto „Impulse für die Zukunft: Arbeitswelt, KI und Innovation im Spannungsfeld von Fortschritt und Verantwortung“ erhielt das Publikum spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends.

Hochkarätige Vortragende beleuchteten dabei unterschiedliche Perspektiven auf die Herausforderungen und Chancen einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft. Die Themen reichten von Zukunftsszenarien für Arbeitswelt und Gesellschaft über ethische Fragestellungen rund um Künstliche Intelligenz bis hin zu technologischen Innovationen und deren praktischer Anwendung im Unternehmensalltag.

Der Business Future Day habe einmal mehr gezeigt, wie wichtig der fachliche Austausch über Zukunftsthemen sei, betonte UBIT-Fachverbands- und Fachgruppenobmann Wilfried Drexler: „Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen nimmt weiter zu. Gerade deshalb brauchen Unternehmen Orientierung, Wissen und praxisnahe Impulse. Der Business Future Day bietet eine Plattform, um Chancen und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und Zukunft aktiv mitzugestalten. Künstliche Intelligenz, Innovation und verantwortungsvolles Handeln sind keine Gegensätze, sondern zentrale Erfolgsfaktoren für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort.“

Neben den Fachvorträgen stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltung.

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Wilfried Drexler (UBIT-Fachverbands- und Fachgruppenobmann), Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth, Eva Fugger (Generaldirektor-Stellvertreterin Raiffeisenlandesbank Burgenland), Vortragende Univ.-Prof. Sarah Spiekermann, Vortragender Univ.-Prof. Reinhold Popp, KommR Johann Lackner (Obmann der Sparte Information und Consulting) und Moderatorin Claudia Fellinger (v. l.) // Foto © WKB