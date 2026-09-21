Business-Speed-Dating mit System

Rund 140 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Geschäftskontaktmesse der Wirtschaftskammer Burgenland im Messezentrum Oberwart zum Netzwerken und Anbahnen neuer Kooperationen.

Nach dem gelungenen Frühjahrs-Event für Unternehmen aus dem Nordburgenland stieß auch die „Topf sucht Deckel“-Veranstaltung im Landessüden auf reges Interesse. Rund 140 Teilnehmende besuchten die Geschäftskontaktmesse in Oberwart, um ihr Netzwerk zu erweitern und neue geschäftliche Chancen auszuloten.

„Gerade für kleinere Betriebe und Ein-Personen-Unternehmen ist es entscheidend, rasch und gezielt mit den richtigen Ansprechpartnern ins Gespräch zu kommen“, betont Tanja Stöckl, Regionalstellenobfrau der Wirtschaftskammer in Oberwart. „Mit ,Topf sucht Deckel‘ schaffen wir einen strukturierten Rahmen, in dem genau das möglich ist – effizient, persönlich und auf Augenhöhe.“

Anders als bei anderen Netzwerktreffen werden die Gespräche zwischen den Teilnehmenden bereits im Vorfeld geplant. „Aus vielen Begegnungen entstehen konkrete Geschäftsmöglichkeiten. Die Wirtschaftskammer übernimmt die Koordination und Planung, damit der passende Deckel leichter zum richtigen Topf findet – und beide Seiten nachhaltig profitieren“, so Stöckl.

Das Konzept wurde im Burgenland entwickelt und hat mittlerweile Nachahmer in ganz Österreich gefunden.

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Thomas Novoszel (Regionalstellenleiter Güssing), Tanja Stöckl (Regionalstellenobfrau Oberwart), Toni Ferk (Organisator), Katharina Bagdy (Regionalstellenleiterin Jennersdorf), Petra Ferk (Organisation) und Christoph Winkler (Regionalstellenleiter Oberwart) (v. l.)





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Angeregte Gespräche bei der Geschäftskontaktemesse in Oberwart

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