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Fachgruppengeschäftsführer Thomas Kornfeind, Christian Krumpeck, Mst. Günther Wachtler und Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Wagner (v. l.)
© WKB

Ehrungen für langjährige Handwerksbetriebe

Fachgruppentagung der Dachdecker, Glaser und Spengler

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 01.10.2026

Im Rahmen der jüngsten Fachgruppentagung der Dachdecker, Glaser und Spengler standen neben aktuellen Branchenthemen auch verdiente Unternehmen im Mittelpunkt. Für ihr langjähriges unternehmerisches Wirken wurden zwei Betriebe aus dem Nordburgenland mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Bei der Fachgruppentagung der Dachdecker, Glaser und Spengler wurde Christian Krumpeck aus Schützen am Gebirge anlässlich des 30-jährigen Bestehens seines Spenglerbetriebs geehrt. Mst. Günther Wachtler nahm die Ehrenurkunde zum 40-jährigen Betriebsjubiläum der Glaserei Johann Wachtler, Neusiedl am See, entgegen.

 

Fachgruppengeschäftsführer Thomas Kornfeind, Christian Krumpeck, Mst. Günther Wachtler und Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Wagner (v. l.) // Foto © WKB