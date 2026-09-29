Friseure tagten in Oberpullendorf

Kürzlich fand in Oberpullendorf die Landesinnungstagung der Friseure statt. Themen waren die Leistungen der SVS und die Digitalisierung, der Beschluss der Grundumlage und aktuelle Themen aus der Friseurbranche.

„Die Friseurbranche steht vor vielfältigen Herausforderungen. Umso wichtiger sind ein starker Austausch, zeitgemäße digitale Lösungen und verlässliche Rahmenbedingungen für unsere Betriebe“, betonte Landesinnungsmeisterin Mst.in Rita Schermann.

Im Rahmen der Tagung wurde auch folgenden Mitgliedern zu ihren Betriebsjubiläen gratuliert:

Sabine Postl, Neudörfl, 20 Jahre

LIM in Mst. in Rita Schermann, Oberloisdorf, 20 Jahre

Mst. Rita Schermann, Oberloisdorf, 20 Jahre Rita Moser, Neuberg im Burgenland, 25 Jahre

LIM-Stv. Mst. in Manuela Prenner, Pinkafeld, 25 Jahre

Manuela Prenner, Pinkafeld, 25 Jahre Margit Bleich, Pamhagen, 25 Jahre

Eva Maria Breineder, Oberwart, 25 Jahre

Sandra Stelzer, Riedlingsdorf, 30 Jahre

Dagmar Goldenits, Pamhagen, 30 Jahre

Mst. Diethard Mausser, Jennersdorf, 35 Jahre

Helmuth Grabner, Neusiedl am See, 35 Jahre

Hubert Györög, Purbach, 35 Jahre

Aktuell gibt es im Burgenland 405 aktive Friseurbetriebe.









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LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, Margit Bleich, LIMin Mst.in Rita Schermann und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, LIMin Mst.in Rita Schermann, Eva Maria Breineder und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, Rita Moser, LIMin Mst.in Rita Schermann und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, LIMin Mst.in Rita Schermann, Dagmar Goldenits und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIMin Mst.in Rita Schermann, LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, Helmuth Grabner und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, Hubert Györög, LIMin Mst.in Rita Schermann und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIMin Mst.in Rita Schermann, LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, Mst. Diethard Mausser und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, Sabine Postl, LIMin Mst.in Rita Schermann und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIMin Mst.in Rita Schermann, LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner, LIMin Mst.in Rita Schermann und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)





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LIMin Mst.in Rita Schermann, Sandra Stelzer, LIM-Stv.in Mst.in Manuela Prenner und LIM-Stv.in Anita Gold (v. l.)

// Fotos © WKB