Fünf neue Profis bei Malern und Beschichtungstechnikern

Vielversprechende Nachwuchskräfte für das burgenländische Handwerk: Fünf Kandidatinnen und Kandidaten bestanden kürzlich in der Wirtschaftskammer Eisenstadt die Lehrabschlussprüfung zum Maler und Beschichtungstechniker.

Bei der kürzlich abgehaltenen Lehrabschlussprüfung für Maler und Beschichtungstechniker mit Schwerpunkt Funktionsbeschichtungen konnten folgende Lehrlinge ihre fachlichen und praktischen Kompetenzen erfolgreich unter Beweis stellen:

Mohammad Belal Fazli aus Oberwart – Lehrbetrieb: Malerei Janisch, Oberwart,

Marcel Imrek aus Siget in der Wart – Lehrbetrieb: Roman Walter Gober, Kohfidisch,

Yvonne Heißig aus Breitenbrunn - Facharbeiter-Intensiv-Ausbildung über Stiftung Team 4 Projektmanagement, Graz,

Andreas Zapfel aus Pinkafeld – Lehrbetrieb: Karl Janitsch, Pinkafeld,

Mark Farkas aus Zagersdorf – Lehrbetrieb: Maler Waller, Steinbrunn

„Gut ausgebildete Fachkräfte sind die wichtigste Grundlage für die Zukunft unserer Branche. Umso mehr freut es mich, dass fünf junge Menschen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Sie sind eine wertvolle Verstärkung für unsere Betriebe“, betonte Innungsmeister Mst. Jürgen Szerencsits.





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V. l.: Hakki Karabulut, Halil Erkilic (Prüfungskommission), Mohammad Belal Fazli, Marcel Imrek, Yvonne Heißig, Andreas Zapfel, Mark Farkas, Landeslehrlingswart Mst. Markus Szerencsits und Clemens Becker (beide Prüfungskommission) // Foto © WKB