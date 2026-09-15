„Gender Day“ - Talent kennt kein Geschlecht

81 Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Eisenstadt nutzten beim „Gender Day“ in der „Future Factory“ der Wirtschaftskammer Burgenland die Möglichkeit, Berufe abseits klassischer Rollenbilder kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Ob Fahrzeugtechnik, Bauwesen, Friseurhandwerk oder Pflege – gefragt waren Neugier, Offenheit und das Interesse an den eigenen Talenten.

Geschlechterklischees aufbrechen und jungen Menschen neue berufliche Perspektiven eröffnen: Dieses Ziel stand auch heuer wieder im Mittelpunkt des „Gender Day“ der Wirtschaftskammer Burgenland. Austragungsort war erstmals die „Future Factory“ in Eisenstadt, die mit ihren interaktiven Stationen den idealen Rahmen bot, um Berufe hautnah zu erleben.

Insgesamt nahmen 81 Jugendliche der Polytechnischen Schule Eisenstadt teil, darunter 26 Mädchen. Sie konnten Berufe ausprobieren, die traditionell eher dem jeweils anderen Geschlecht zugeschrieben werden. So arbeiteten Mädchen unter anderem an Stationen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Bauwesen, während Burschen ihr Geschick beim Zöpfe flechten oder beim kreativen Gestalten von Mode an Schneiderpuppen unter Beweis stellten.

Große Aufmerksamkeit wurde zudem Berufen in der Pflege entgegengebracht. Profis der Organisation Hilfswerk zeigten den Jugendlichen etwa, wie man Blutdruck misst.

„Die Berufswelt bietet heute mehr Möglichkeiten denn je. Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen ihre Entscheidungen frei von Klischees treffen und Berufe nach ihren Interessen auswählen. Wer sich ohne Scheuklappen informiert, entdeckt oft ganz neue Möglichkeiten für die eigene Zukunft“, betont Sabine Lehner, Leiterin der Abteilung Bildung und Lehre der Wirtschaftskammer Burgenland.

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Technikaffine Schülerinnen





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Baumeisterinnen von morgen





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Mode und Design – selbst ist der Mann!





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Hat den richtigen Dreh raus: Schüler beim Zöpfe flechten

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