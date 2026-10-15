Halloween belebt den regionalen Handel

Halloween sorgt im Burgenland für Kauflaune: Rund 50 Euro planen Käuferinnen und Käufer für das Fest ein. Süßigkeiten führen die Einkaufsliste an, auch Dekoration und Kürbisse sind gefragt. 93 Prozent wollen in Geschäften vor Ort einkaufen.

Wenn Kürbisse vor den Haustüren leuchten und Kinder „Süßes oder Saures“ rufen, klingeln auch im burgenländischen Handel die Kassen. Für Halloween am 31. Oktober erwartet die aktuelle Erhebung der KMU Forschung Austria im Burgenland Gesamtausgaben von rund vier Millionen Euro. Wer für das Fest einkauft, plant dafür im Durchschnitt etwa 50 Euro ein.

Die Ausgabenbereitschaft bleibt stabil: 75 Prozent der Befragten wollen ungefähr gleich viel wie im Vorjahr ausgeben, 15 Prozent planen höhere Ausgaben. Jeder Zehnte möchte hingegen weniger ausgeben.

„Zu Halloween ziehen die Gespenster durch die Nachbarschaft – und auch die Kaufkraft bleibt in der Region, dafür ein großes Dankeschön an unsere Kunden. Unsere Geschäfte bieten alles, was es für eine schaurig-schöne Nacht braucht – Süßes und Saures genauso wie furchterregende Kostüme“, freut sich Spartenobmann-Stv. Manfred Moyses.

Süßigkeiten führen die Einkaufsliste an

Süßigkeiten stehen bei 86 Prozent der Käuferinnen und Käufer auf der Einkaufsliste. Für gruselige Dekorationsartikel interessieren sich 61 Prozent, für Zierkürbisse zum Basteln 54 Prozent. Kostüme planen 44 Prozent ein, Schminke, Schmuck und Accessoires 29 Prozent. Ob Naschereien für kleine Gespenster oder das passende Outfit für die Halloween-Party: Der Anlass schafft Kaufimpulse in unterschiedlichen Handelsbranchen.

Wichtigste Anlaufstelle bleiben die Geschäfte vor Ort: 93 Prozent der Käuferinnen und Käufer wollen ihre Halloween-Artikel im stationären Handel besorgen. Zugleich ziehen 29 Prozent das Internet für Einkäufe in Betracht.

Junge Menschen und Familien feiern mit

Besonders groß ist die Vorfreude bei den jüngeren Altersgruppen: 80 Prozent der 15- bis 29-Jährigen wollen Halloween auf jeden Fall oder wahrscheinlich feiern. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 70 Prozent. Mit zunehmendem Alter nimmt die Begeisterung ab.

Auch für Familien gehört das Fest vielfach dazu: 75 Prozent der Befragten mit Kindern bis 16 Jahren im Haushalt geben an, dass ihr Nachwuchs verkleidet durch die Nachbarschaft ziehen wird. Und die Chancen auf eine süße Ausbeute stehen gut: 38 Prozent der Befragten wollen auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen, weitere 36 Prozent wahrscheinlich.

Zur Studie: Die Ergebnisse stammen aus dem Consumer-Factsheet „Halloween im Einzelhandel 2026“ der KMU Forschung Austria. Grundlage ist eine Onlinebefragung von 1.010 Österreicherinnen und Österreichern zwischen 15 und 75 Jahren, repräsentativ nach Alter und Geschlecht.





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Manfred Moyses, Obmann-Stv. der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Burgenland // Foto © WKB