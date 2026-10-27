Halloween ohne Risiko: Finger weg von illegalen Böllern!

Die Wirtschaftskammer Burgenland warnt vor illegalen und nicht geprüften Feuerwerkskörpern und appelliert, Pyrotechnik ausschließlich im autorisierten Fachhandel zu kaufen. Denn was als vermeintlich günstiges Mitbringsel gekauft wird, kann schnell zum erheblichen Sicherheitsrisiko werden.

Rund um Halloween sorgen nicht nur Kürbisse, Kostüme und Süßigkeiten für Stimmung. Mancherorts kommen auch Böller und andere pyrotechnische Artikel zum Einsatz. Die Wirtschaftskammer Burgenland warnt daher eindringlich vor dem Kauf und der Verwendung illegaler oder nicht ordnungsgemäß gekennzeichneter Feuerwerkskörper.

Besondere Vorsicht ist bei Pyrotechnik geboten, die im Ausland erhältlich ist: Was im Nachbarland angeboten wird, darf nicht automatisch in Österreich verwendet werden. Wer Feuerwerkskörper illegal über die Grenze transportiert, riskiert nicht nur die Beschlagnahme der Ware, sondern auch empfindliche Strafen. Darüber hinaus können die Betroffenen sich und andere Menschen mit illegalem Feuerwerk erheblichen Gefahren aussetzen.

Für pyrotechnische Gegenstände gelten in Österreich klare gesetzliche Vorgaben hinsichtlich Kategorie, Kennzeichnung, Alter, Besitz, Verbringung und Verwendung. Die Verwendung von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 (z.B. Knallfrösche etc.) ist im Ortsgebiet grundsätzlich ganzjährig verboten. Leistungsstärkere Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4 ist ohnehin immer den Profis vorbehalten.

Geprüfte Qualität statt vermeintlicher Schnäppchen

Problematisch sind insbesondere Produkte ohne ordnungsgemäße Kennzeichnung. Bei ihnen lassen sich Herkunft, Zusammensetzung und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen nicht zuverlässig nachvollziehen. Nicht geprüfte Feuerwerkskörper können daher erhebliche Gefahren mit sich bringen. Risiken bestehen nicht nur beim Abbrennen, sondern bereits bei unsachgemäßem Transport oder falscher Lagerung.

Die Wirtschaftskammer Burgenland empfiehlt Konsumentinnen und Konsumenten deshalb, Pyrotechnik ausschließlich im autorisierten heimischen Fachhandel zu kaufen. „Halloween soll Spaß machen und nicht mit einem bösen Erwachen enden“, gibt Christian Frener, Branchensprecher des Pyrotechnikhandels Burgenland, zu bedenken. „Gerade bei Pyrotechnik darf der Preis nicht das entscheidende Kriterium sein. Wer auf geprüfte Produkte aus dem heimischen Fachhandel setzt, entscheidet sich für Qualität, Beratung und vor allem für mehr Sicherheit. Von illegalen Böllern und dubiosen Angeboten sollte man daher unbedingt die Finger lassen!“

Verstöße können teuer werden

Neben den Sicherheitsrisiken können illegale Feuerwerkskörper auch empfindliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Verstöße gegen Bestimmungen des österreichischen Pyrotechnikgesetzes können mit hohen Geldstrafen geahndet werden. Je nach Verstoß sind darüber hinaus die Sicherstellung beziehungsweise Beschlagnahme der Pyrotechnik sowie weitere rechtliche Folgen möglich.





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Christian Frener, Branchensprecher des Pyrotechnikhandels Burgenland // Foto © Christian Frener