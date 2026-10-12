Heimisches Brot ist immer ein Gewinn

Am 16. Oktober wird der „Welttag des Brotes“ gefeiert. Ob zum Frühstück, als Schuljause oder zum Mittag- und Abendessen: Brot zählt zu den beliebtesten Grundnahrungsmitteln. Anlässlich des internationalen Aktionstages werden von der Landesinnung der Lebensmittelgewerbe in der Wirtschaftskammer Burgenland fünf Gutscheine für Brot und Gebäck aus heimischen Bäckereibetrieben im Wert von 50 ausgespielt. Einsendeschluss ist der 23. Oktober.

Im Burgenland sorgen 55 Bäckereibetriebe täglich für eine große Vielfalt an Brot- und Gebäckspezialitäten in ausgezeichneter Qualität. Brot ist heute weit mehr als ein Grundnahrungsmittel, es ist auch ein gefragtes Genussprodukt.

„Das Bäckerhandwerk verbindet jahrhundertealte Tradition mit Innovationskraft. Neben bewährten Rezepturen entwickeln unsere Betriebe ihr Angebot laufend weiter und greifen neue ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse sowie aktuelle Food-Trends auf“, erklärt Michael Goldenitsch, Innungsmeister der burgenländischen Bäcker.

Auch die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses spielt in den heimischen Betrieben eine wichtige Rolle: Derzeit absolvieren 13 Bäckerlehrlinge und ein Lehrling im Bereich Backtechnologie ihre Ausbildung. „Wer in einer regionalen Bäckerei einkauft, entscheidet sich nicht nur für Frische und Qualität, sondern unterstützt auch die Nahversorgung vor Ort. Jeder Einkauf trägt dazu bei, Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region zu sichern und damit die Lebensqualität im Burgenland zu stärken“, betont Goldenitsch.

Anlässlich des Tags des Brotes macht die Landesinnung der Lebensmittelgewerbe auf die Vielfalt und Qualität des heimischen Bäckerhandwerks aufmerksam. Bis zum 23. Oktober 2026 werden fünf Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro für Brot und Gebäck aus burgenländischen Bäckereien verlost. Mitmachen ist ganz einfach: Wer drei verschiedene Brotsorten nennen kann, hat die Chance auf einen der begehrten Gutscheine.

Einsendungen an:

oder:

Landesinnung Lebensmittelgewerbe,

Wirtschaftskammer Burgenland,

Robert-Graf-Platz 1,

7000 Eisenstadt

Teilnahmeberechtigt sind alle bis 23. Oktober 2026 übermittelten richtigen Einsendungen.

Die Verlosung der Preise erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Die Preise sind nicht in bar ablösbar.

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Michael Goldenitsch, Innungsmeister der burgenländischen Bäcker // Foto © WKB/Milisits





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Bäckermeisterin Klaudia Pichler-Schmaldienst führt mit ihrem Mann Harald den Familienbetrieb in Bocksdorf. // Foto © WKB/Höppel





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Heinz Bayer aus Wolfau// Foto © WKB/Milisits