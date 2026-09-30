Jubiläen, Jungmeister und besondere Verdienste gewürdigt

Im Rahmen der Fachgruppentagung der Maler und Tapezierer wurden langjährige Unternehmer für ihre Leistungen und ihren Einsatz ausgezeichnet.

Für ihr Betriebsjubiläum wurden Herbert Maurovich aus Kittsee (20-jähriges Bestehen des Unternehmens) sowie Markus Neuherz aus Jennersdorf und Veronika Neufelner aus Kittsee (jeweils 60-jähriges Bestehen) geehrt.

Weiters wurde der Jungmeisterbrief an Marcel Pomper aus Oberwart überreicht. Darüber hinaus wurden die besonderen Verdienste von Johann Kollerits aus Unterloisdorf um die Branche gewürdigt.

Mit den Auszeichnungen unterstrich die Fachgruppe das langjährige Engagement, die fachliche Kompetenz und den wichtigen Beitrag der Geehrten zur Weiterentwicklung des burgenländischen Maler- und Tapezierergewerbes.

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Ehrungen gesamt: LIM-Stv.in Mst.in Alexandra Freiberger, Bundesinnungsmeister Hannes Koudelka, Johann Kollerits, Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Szerencsits, Jungmeister Marcel Pomper, Veronika Neufelner, Markus Neuherz, Bundesinnungsmeister-Stv. Peter Ullmann und Herbert Maurovich (v. l.)





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Bundesinnungsmeister Hannes Koudelka, Herbert Maurovich und Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Szerencsits (v. l.)





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LIM-Stv.in Mst.in Alexandra Freiberger, Markus Neuherz, Bundesinnungsmeister-Stv. Peter Ullmann und Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Szerencsits (v. l.)





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Bundesinnungsmeister Hannes Koudelka, Veronika Neufelner und Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Szerencsits (v. l.)





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Bundesinnungsmeister Hannes Koudelka, Jungmeister Marcel Pomper und Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Szerencsits (v. l.)





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Geschäftsführer Thomas Kornfeind, Bundesinnungsmeister Hannes Koudelka, Johann Kollerits und Landesinnungsmeister Mst. Jürgen Szerencsits (v. l.)

// Fotos © WKB