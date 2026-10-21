Küche, Service, Karriere: Gastro-Nachwuchs überzeugt bei Lehrabschlussprüfung

Gut ausgebildete Fachkräfte sind für die Gastronomie unverzichtbar. Bei den Lehrabschlussprüfungen in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt stellte der Branchen-Nachwuchs sein Können unter Beweis und setzte damit einen wichtigen Schritt in Richtung berufliche Zukunft.

Im WIFI-Gastrocenter der Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt fanden kürzlich die Lehrabschlussprüfungen in den Lehrberufen Koch/Köchin sowie Restaurantfachmann/-frau statt.

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten absolvierten die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Koch/Köchin erfolgreich:

Christian Art aus Oberloisdorf - kein Lehrbetrieb, über Zusatzprüfung angetreten

Leandra Sophie Regis aus Stegersbach - Lehrbetrieb Falkensteiner Hotel, Stegersbach

Heinrich Kicker aus Rust - Lehrbetrieb VIVAT Touristik und Managementservice, Rust

Anja Kübler aus Unterfrauenhaid (guter Erfolg) - Lehrbetrieb Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau

Tarek Trabelsi aus Neutal - Lehrbetrieb Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau

Jessica Loidl aus Oberpullendorf (guter Erfolg) - Lehrbetrieb Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau

Im Lehrberuf Restaurantfachmann/-frau schlossen eine Kandidatin und ein Kandidat die Lehrabschlussprüfung positiv ab:

Reka Virag Horvath aus Großmutschen - Lehrbetrieb RED BetriebsgmbH, Lutzmannsburg

Sandro Horvath aus Bocksdorf - Lehrbetrieb Golf- und Thermenresort Stegersbach

„Die Gastronomie lebt von Menschen, die ihr Handwerk verstehen und mit Begeisterung bei der Sache sind. Genau solche gut ausgebildeten Fachkräfte brauchen unsere Betriebe. Ich freue mich mit allen Absolventinnen und Absolventen und wünsche ihnen einen erfolgreichen Start in ihre berufliche Zukunft“, gratulierte KommR Paul Gregorits, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Burgenland.

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LAP-Köche: Prüfer Thomas Fuchs, Christian Art, Leandra Sophie Regis sowie die Prüfer Dominik Krajasich und Bernhard Landauer (v. l.)





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LAP-Köche: Prüfer Markus Buchner, Heinrich Kicker, Anja Kübler, Tarek Trabelsi, Jessica Loidl sowie die Prüfer Johannes Franz Hadl und Bernd Fleschitz (v. l.)





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LAP-Restaurantfachleute: Prüfer Johannes Schwarcz-Enzinger, Prüferin Lisa-Maria Neubauer, Sandro Horvath, Prüfer Simon Tury und Reka Virag Horvath (v. l.)

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