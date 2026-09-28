Leo Molnar, Julian Weber und Jan Godovits sind  beste Hochbau-Lehrlinge 2026

Die besten Nachwuchskräfte am Bau zeigten beim Landeslehrlingswettbewerb in der Bauakademie Steiermark-Burgenland ihr Können. Als Sieger ging Leo Molnar von der Firma Gebr. Sattler in Gols hervor. Auf Platz 2 folgt Julian Weber vom Lehrbetrieb STECO Sterlinger in Oberwart. Den dritten Platz belegte Jan Godovits vom Lehrbetrieb Pfnier in Oberpullendorf. Die Leistungen wurden bei einer Feier in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt gewürdigt.

Die besten Nachwuchskräfte des burgenländischen Baugewerbes haben beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb in der Bauakademie Steiermark-Burgenland ihr Können unter Beweis gestellt. Den Sieg im Bereich Hochbau holte sich Leo Molnar von der Firma Gebr. Sattler in Gols. Auf dem zweiten Platz landete Julian Weber vom Lehrbetrieb STECO Sterlinger in Oberwart, Rang drei ging an Jan Godovits vom Lehrbetrieb Pfnier in Oberpullendorf.

Die Prüfungskommission zeigte sich vom Fachwissen und handwerklichen Geschick der Teilnehmer beeindruckt. Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser: „Wir können auf unseren Berufsnachwuchs sehr stolz sein. Die Leistungen der burgenländischen Lehrlinge sind beeindruckend. Mit ihrer Berufswahl haben sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere gelegt. Ich gratuliere den Siegern des diesjährigen Landeslehrlingswettbewerbs! Mein besonderer Dank gilt den Ausbildungsbetrieben, die jungen Menschen eine fundierte Ausbildung ermöglichen, und den Eltern, die sie bei ihrer Berufswahl unterstützen.“

Die Lehrbetriebe des burgenländischen Baugewerbes bilden in den Lehrberufen Hochbau, Tiefbau, Betonbau sowie in den Lehrberufen Bautechnische Assistenz und Bautechnischer Zeichner aus. Die Bauinnung zählt rund 850 Mitglieder. Im burgenländischen Baugewerbe stehen derzeit knapp 70 Lehrlinge in Ausbildung.

Infos: www.baudeinezukunft.at/, wko.at/bgld/bau, www.was-tun.at





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- 1. Platz: Firmenchef Hannes Sattler, Innungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister, Leo Molnar von der Firma Gebr. Sattler BaugmbH und Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser (v. l.)







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- 2. Platz: Alexander Petzenhauser, Innungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister, Julian Weber vom Lehrbetrieb STECO Sterlinger & Co BaugmbH und Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser (v. l.)





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- 3. Platz: Firmenchef Frank Pfnier, Innungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister, Jan Godovits vom Lehrbetrieb Pfnier in Oberpullendorf und Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser (v. l.)





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- Alle: Innungsgeschäftsführerin Katrin Sagmeister, Alexander Petzenhauser (Fa. Sterlinger), Julian Weber, Landessieger Leo Molnar, Hannes Sattler (Gebr. Sattler), Jan Godovits, Frank Pfnier (Fa. Pfnier), Landesinnungsmeister KommR Bernhard Breser (v. l.)

Fotos © WKB







