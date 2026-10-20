Lkw-Projekt macht Station in der Volksschule Purbach

Ein gemeinsames Projekt der Wirtschaftskammer und der Bildungsdirektion Burgenland soll Volksschulkindern die wirtschaftliche Bedeutung der Transportwirtschaft und die Gefahren des „toten Winkels“ vermitteln. Das Projekt machte nun Station in der Volksschule Purbach.

Die burgenländische „Transportwirtschaft“ trägt auf vielfältige Weise zur hohen Lebensqualität in unserem Land bei. 400 Betriebe mit 2.700 Beschäftigten versorgen die Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs und sichern damit die Nahversorgung in der Region. Sie beliefern die Betriebe und sind Dienstleister für die österreichische Exportwirtschaft.

„Das heimische Transportgewerbe ist Motor für die Aufrechterhaltung der Nahversorgung, des Wirtschaftskreislaufes und wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort“, so KommR Roman Eder, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer.

In einem gemeinsamen Projekt der Wirtschaftskammer und der Bildungsdirektion Burgenland sollen den Kindern auf spielerische Art und Weise die wirtschaftliche Bedeutung der Transportwirtschaft und die Gefahren des „toten Winkels“ beim Lkw vermittelt werden.

„In einer Unterrichtsstunde wird mit den Kindern gemeinsam erarbeitet, wie unser Leben ohne Lkw aussehen würde und was es Interessantes rund um den Lkw zu erfahren gibt. In der zweiten Unterrichtsstunde steht ein Lkw vor der Schule zur Verfügung, den die Kinder live erkunden können und wo der Effekt des ,toten Winkels` vorgeführt wird. Ein spannender, lehrreicher und unvergesslicher Tag für die Kinder in der Volksschule Purbach“, so Eder.





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Klassenlehrerin Christina Riedl und Lkw-Fahrer Richard Elö mit den Kindern der Klasse 3a der Volksschule Purbach





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Klassenlehrerin Siegrid Weiss und Lkw-Fahrer Richard Elö mit den Kindern der Klasse 3b der Volksschule Purbach





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Klassenlehrer David Schmitzberger und Lkw-Fahrer Richard Elö mit den Kindern der Klasse 4a der Volksschule Purbach





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Klassenlehrer Hubert Gmasz und Lkw-Fahrer Richard Elö mit den Kindern der Klasse 4b der Volksschule Purbach