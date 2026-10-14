Nachwuchstalente der Industrie im Rampenlicht

Die burgenländische Industrie braucht qualifizierte Fachkräfte mehr denn je. Dass der Nachwuchs dafür bereitsteht, zeigte die diesjährige Verleihung der „Young Stars of Industry“ in der Wirtschaftskammer Burgenland in Eisenstadt. Herausragende Lehrlinge wurden gemeinsam mit ihren Ausbildungsbetrieben ausgezeichnet.

Sie stehen beispielhaft für eine Generation, die praktisches Können mit technischem Verständnis, Lernbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein verbindet: Bei der diesjährigen Veranstaltung „Young Stars of Industry“ wurden wieder Lehrlinge mit hervorragenden Leistungen aus vier Lehrjahren beziehungsweise bei der Lehrabschlussprüfung (LAP) sowie ihre Ausbildungsbetriebe geehrt. Insgesamt waren 92 Lehrlinge und 19 Unternehmen nominiert.

„Gerade in einer Arbeitswelt, die zunehmend von Digitalisierung, Automatisierung und neuen Technologien geprägt ist, gewinnen gut ausgebildete Fachkräfte weiter an Bedeutung“, betonte KommR Christoph Blum, Obmann der Sparte Industrie. „Mit dieser Auszeichnung würdigen wir nicht nur hervorragende Leistungen. Wir wollen den jungen Menschen auch zeigen, dass ihr Einsatz gesehen und geschätzt wird. Sie sind wichtige Leistungsträger von morgen und damit ein entscheidender Faktor für die Zukunft unserer Industrie.“

Ausbildung als gemeinsame Investition

Die Auszeichnung rückt zugleich jene Unternehmen in den Mittelpunkt, die jungen Menschen Perspektiven eröffnen und mit Engagement in die betriebliche Ausbildung investieren. Sie vermitteln nicht nur Fachwissen und praktische Fertigkeiten, sondern begleiten Lehrlinge auch bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.

„Eine Lehre in der Industrie bietet jungen Menschen eine fundierte Ausbildung und viele moderne Entwicklungsmöglichkeiten. Welche Talente dabei entdeckt werden, sieht man an den nun Geehrten“, hob Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth hervor. „Wer Lehrlinge ausbildet, übernimmt Verantwortung und investiert nachhaltig in den Wirtschaftsstandort. Unsere Ausbildungsbetriebe leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte im Land.“

Weichenstellung für die Fachkräfte von morgen

Die burgenländische Industrie bildet derzeit in 37 Lehrbetrieben über 239 Lehrlinge aus.

Um Jugendliche frühzeitig für technische und industrielle Berufe zu begeistern, setzt die Sparte auf verschiedene Maßnahmen im Bereich der Berufsorientierung. Dazu zählt insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Schulen und heimischen Industriebetrieben. Jugendliche sollen dadurch Einblicke in die Berufswelt erhalten und die Vielfalt industrieller Ausbildungswege kennenlernen.

Unterstützung bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz bietet außerdem die Plattform was-tun.at. Dort werden Lehrbetriebe und offene Lehrstellen übersichtlich dargestellt und jungen Menschen damit der Einstieg in die Berufswelt erleichtert.

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Unter den geehrten Lehrlingen: Theresa Anna Jirkowsky (Coca-Cola) und Kai Schnaitt (ALU-Sommer) mit Spartenobmann KommR Christoph Blum (l.) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (r.)

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ALU-Sommer GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Davide Bejan (Lehrling, 4. Lehrjahr), Christoph Perner (Lehrling, 4. Lehrjahr), Markus Hafenscher (Ausbilder), Kai Schnaitt (Lehrling, 1. Lehrjahr), Jan Stiegler-Posch (Lehrling, 4. Lehrjahr), Reinhard Neidert (Prokurist) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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Aptiv Services Austria GPD. GmbH & Co KG.: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Ivan Markovic (Lehrling, 1. Lehrjahr), Matthias Weiss (Ausbilder), Jeremy Karolyi (Lehrling, 2. Lehrjahr), Matteo Kainz (Lehrling, 2. Lehrjahr), Florian Graf (Lehrling, 4. Lehrjahr), Kaj Rajkovats (Lehrling, 1. Lehrjahr), Vanessa Fischl (Firmenrepräsentantin), Simone Taschek (Lehrling, 4. Lehrjahr), Edwin Hochwarter (Ausbilder), Harald Seper (Firmenrepräsentant), Andreas Dienbauer (Ausbilder), Marlene Knor (Firmenrepräsentantin) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)





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BECOM Electronics GmbH: Michaela Gottsgraber (Geschäftsführung), Alina Stiller (Lehrling, 4. Lehrjahr), Spartenobmann KommR Christoph Blum, Rafael Sidlo (Lehrling, 4. Lehrjahr), Robert Wagner (Ausbilder), Alexander Patuela (Lehrling, 4. Lehrjahr + LAP), Johann Katona, Philipp Katona (Lehrling, 4. Lehrjahr), Jürgen Schlögl (Ausbilder) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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Coca-Cola HBC Austria GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Kevin Scheumbauer (Lehrling, 3. Lehrjahr), Daniel Weber (Lehrling, 4. Lehrjahr), Bora Esrefoglu (Lehrling, 2. Lehrjahr), Michael Groiss (Firmenrepräsentant), Theresa Anna Jirkowsky (Lehrling, 2. Lehrjahr), Anton Bertl (Firmenrepräsentant), Katharina Arnold (Ausbilderin) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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FunderMax GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Daniel Nagy (Firmenrepräsentant), Philipp Holy (Lehrling, 4. Lehrjahr + LAP), Felicitas Denner (Lehrling, 4. Lehrjahr), Laura Popp (Lehrling, 2. Lehrjahr), Marcus Heger (Ausbilder) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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Isosport Verbundbauteile GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Silvia Broschek, Birgit Schumich (Firmenrepräsentantin), Angelika Prost (Firmenrepräsentantin), Sebastian Panzenböck (Lehrling, 1. Lehrjahr), Michael Kostenwein (Lehrling, 4. Lehrjahr), Thomas Schmidt und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co: KG: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Eric Supper (Ausbilder), Simon Wolfgeher (Lehrling, 4. Lehrjahr), Lukas Cercel (Lehrling, 4. Lehrjahr), Fabio Treiber (Lehrling, 2. Lehrjahr), Thomas Fuchs (Firmenrepräsentant) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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Lenzing Fibers GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Vera Jagsch (Lehrling, 2. Lehrjahr), Lukas Stimpfl (Lehrling, 2. Lehrjahr), Patrick Hirschbeck (Ausbilder), Sebestyen Csoka (Lehrling, 3. Lehrjahr), Jan Gunz, Bastian Schweitzer (Lehrling, 4. Lehrjahr), Christian Pock (Firmenrepräsentant) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)





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Nikitscher Metallwaren GmbH: Jessica Karner (Ausbilderin), Spartenobmann KommR Christoph Blum, Nikolas Franz Reisinger (Lehrling, 1. Lehrjahr), Jan Hallwachs (Lehrling, 1. Lehrjahr), Jürgen Poandl (Firmenrepräsentant) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)





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Parador Parkettwerke GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Mario Unger (Ausbilder), Hamied Hamied (Lehrling, 3. Lehrjahr + LAP), Celine Deutsch (Lehrling, 2. Lehrjahr) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)





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Porr Bau GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Tobias Bognar (Lehrling, 3. Lehrjahr), Marcel Gradinger (Lehrling, 4. Lehrjahr + LAP), Klaus Tremmel (Firmenrepräsentant), und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)





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Sanochemia Pharmazeutika GmbH: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Nicolette Schüller, Thomas Schüller (Lehrling, 4. Lehrjahr), Markus Erhardt (Ausbilder), Lara Lex (Lehrling, 2. Lehrjahr), Vanessa Kern (Ausbilderin) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)





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Sattler AG: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Roland Friedl (Ausbilder), Sebastian Bergmann (Lehrling, 3. Lehrjahr), Kristof Bicskei (Lehrling, 1. Lehrjahr), Jennifer Jagsch (Firmenrepräsentantin) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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STRABAG AG: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Silke Pallisch (Firmenrepräsentantin), Elmar Brandtner (Firmenrepräsentant), Michael Ringhofer (Lehrling, 4. Lehrjahr), Christian Lackner (Firmenrepräsentant) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)





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Unger Stahlbau Ges.m.b.H.: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Lorenc Avdyli (Lehrling, 1. Lehrjahr), Julian Pesenhofer (Lehrling, 1. Lehrjahr), Cedric Müllner (Lehrling, 3. Lehrjahr), Timo Radits (Lehrling, LAP), Tobias Schabhüttl (Lehrling, 4. Lehrjahr), Patrick Wagner (Ausbilder) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)

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Zoerkler Gesellschaft m.b.H.: Spartenobmann KommR Christoph Blum, Robert Gstettner (Lehrling, 4. Lehrjahr), Markus Bleich (Ausbilder), David Thurner (Lehrling, 2. Lehrjahr) und Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth (v. l.)