Schulen aus dem Bezirk Güssing besuchten „Future Factory“

Die „Future Factory“ der Wirtschaftskammer Burgenland bleibt auf Erfolgskurs. Aufgrund der großen Nachfrage bietet der interaktive Bildungs- und Berufsorientierungsparcours mit erweiterten Kapazitäten und der Möglichkeit von Privatbesuchen noch mehr jungen Menschen die Möglichkeit, Berufe hautnah kennenzulernen. Kürzlich nutzten Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen Stegersbach und St. Michael das Angebot, ihre Talente zu entdecken.

Ausprobieren, mitmachen, erleben. Vom Baggerfahren bis zum Smoothie-Mixen – die interaktive „Future Factory“ der Wirtschaftskammer Burgenland bietet Schülerinnen und Schülern der 7. Schulstufe sowie Erstklässlern praxisnahe Einblicke in unterschiedlichste Berufsfelder. Das Ziel: sie so bei der Bildungs- und Berufsorientierung zu unterstützen.

1.600 Teilnehmende nutzten das Angebot im Frühjahr - die Nachfrage ist ungebrochen groß. Um ihr gerecht zu werden, gibt es mittlerweile zwei Neuerungen.

Zum einen wurden die Kapazitäten erweitert: Anstatt bisher 30 können nun bis zu 45 Teilnehmende pro Tag begleitet werden.

Zum anderen gibt es nun auch die Möglichkeit, die „Future Factory“ außerhalb des schulischen Umfelds kennenzulernen: Im Rahmen von Privatbesuchen können 13- bis 17-Jährige die interaktive Erlebniswelt erkunden.

Kürzlich stattete die Mittelschulen Stegersbach und St. Michael der „Future Factory“ einen Besuch ab. Schülerinnen und Schüler der 3A-, 3B- und der 3C–Klasse bzw. der 3A&K-Klasse nutzten die Gelegenheit, in fünf Themenwelten einzutauchen und die rund 50 interaktiven Stationen zu erkunden.

Weitere Infos und Buchungsmöglichkeiten: www.future-factory.at/









© WKB Previous Next

Schülerinnen und Schüler der 3A-Klasse der MS Stegersbach





© WKB Previous Next

Schülerinnen und Schüler der 3C-Klasse der MS Stegersbach





© WKB Previous Next

KI-Fotowand: David Pasca und Clemens Tauss (v. l.)





© WKB Previous Next

Roboterarm: Johannes Zartler und Eliano David (v. l.)





© WKB Previous Next

Schülerinnen und Schüler der 3B-Klasse der MS Stegersbach mit den Lehrkräften Vanessa Gartner und Petra Jelencsits





© WKB Previous Next

Friseur: Letizia Kremsner und Josephina Adler (v. l.)





© WKB Previous Next

Floristik: Rosa Hiermann und Finja Kosel (v. l.)





© WKB Previous Next

Schülerinnen und Schüler der 3A&K-Klasse der MS St. Michael





© WKB Previous Next

Fitnessstudio: Lara Siegel





© WKB Previous Next

Nachhaltigkeitsquiz: David Kulovits und Jakob Seper (v. l.)

//Fotos © WKB