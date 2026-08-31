Schulstart - Mit der richtigen Jause gut durch den Tag

Wenn die Schultaschen wieder gepackt werden, darf neben Heften, Büchern und Stiften eines nicht fehlen: eine ausgewogene Jause. Das burgenländische Lebensmittelgewerbe bietet dafür eine breite Palette an regionalen Produkten – von Brot und Gebäck über Milch- und Getreideprodukte bis hin zu Obst, Gemüse und passenden Getränken.

Mit dem Schulbeginn rückt auch die Frage nach einer guten Jause wieder in den Mittelpunkt. Gerade Kinder brauchen im Schulalltag Energie, Konzentration und Abwechslung. Eine gut zusammengestellte Schuljause kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten: Sie soll schmecken, kindgerecht sein, ansprechend aussehen und sich unkompliziert vorbereiten lassen.

„Das burgenländische Lebensmittelgewerbe mit seinen rund 370 Mitgliedsbetrieben steht für Vielfalt, Qualität und regionale Versorgung. Gerade zum Schulstart zeigt sich, wie wertvoll dieses Angebot für Familien ist“, betont Landesinnungsmeister KommR Thomas Hatwagner. „Eine gesunde Jause für Kinder und Jugendliche sollte ausgewogen, nährstoffreich und praktisch mitzunehmen sein – und natürlich auch gut schmecken.“

Für Abwechslung in der Jausenbox sorgen zum Beispiel Vollkornbrot oder Vollkornweckerl, ergänzt durch Käse, Milchprodukte, Hummus oder mageres Fleisch als Eiweißquellen. Frisches Obst und Gemüse – etwa Karottensticks, Gurkenscheiben, Paprikastreifen oder Paradeiser – bringen Farbe und Vitamine in die Pause. Auch Nüsse können in kleinen Mengen wertvolle Fette liefern. Als Getränke eignen sich vor allem Wasser, ungesüßte Tees oder stark verdünnte Fruchtsäfte.





© WKB Previous Next

Luisa und Lorena mit einer gesunden Jause gestärkt für den Schulbeginn. // Foto © WKB





© WKB Previous Next

Landesinnungsmeister KommR Thomas Hatwagner // Foto © WKB

