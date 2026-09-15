Frisch gebacken: Sechs junge Fachkräfte verstärken das Bäckergewerbe

Mit starken Leistungen überzeugte der burgenländische Bäckernachwuchs bei der jüngsten Lehrabschlussprüfung in der Wirtschaftskammer Eisenstadt. Alle sechs angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten legten die Prüfung erfolgreich ab.

Brot und Gebäck gehören für viele Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag. Hinter diesen Produkten stehen bestens ausgebildete Fachkräfte. Bei der jüngsten Lehrabschlussprüfung stellte der Bäckernachwuchs sein Können eindrucksvoll unter Beweis.

Über den Lehrabschluss freuen sich:

Dominic Prodinger aus Rohrbach bei Mattersburg – Lehrbetrieb: Bio-Vollwertbäckerei Gradwohl (ausgezeichneter Erfolg)

Marlene Wendelin aus Gols - Lehrbetrieb: Bäckerei Goldenitsch (ausgezeichneter Erfolg)

Fabian Haider aus Jois - zweiter Bildungsweg über das BFI (ausgezeichneter Erfolg)

Sabine Piniel aus Mattersburg - zweiter Bildungsweg (guter Erfolg)

Samuel Huber aus Pottendorf - Lehrbetrieb: Altdorfer Pruggnaller (guter Erfolg)

Sara Mayerhofer aus Neusiedl bei Güssing - zweiter Bildungsweg (bestanden)





„Unsere Bäckerinnen und Bäcker leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung und stehen gleichzeitig für höchste handwerkliche Qualität. Umso erfreulicher ist es, dass sich junge Menschen für diesen vielseitigen Beruf entscheiden. Die neuen Fachkräfte sind eine wichtige Bereicherung für das burgenländische Bäckergewerbe“, gratulierte Innungsmeister Michael Goldenitsch.

© WKB Previous Next

Sylvia Waba (Direktorin Berufsschule Eisenstadt), Johann Haider (Prüfer), Claudia Pichler- Schmaldienst (Prüferin), Sabine Piniel, Samuel Huber, Dominic Prodinger, Sara Mayerhofer, Marlene Wendelin, Fabian Haider und Friedrich Kiesling (Prüfer) // Foto © WKB